Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη, οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στην Κρήτη, αδιευκρίνιστο πού ακριβώς.

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ. Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ «Έως στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. »Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς. »Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. »Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο. »Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα. »Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

«Πλοίο της Αγάπης»: Απαξιωτική κριτική από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τον στολίσκο

Με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιτέθηκε στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που κατασχέθηκε από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το συμβούλιο υποστήριξε ότι από την εκεχειρία του Οκτωβρίου έχει «αυξήσει σημαντικά» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πλέον σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σχέση με πριν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η «κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς έχει μειωθεί από το 90% σε λιγότερο από 1%, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.

