Ισραήλ: Το μεγάλο παράδοξο – H oικονομία πατάει γκάζι, το χρηματιστήριο εκτινάσσεται εν μέσω πολέμου

Ενώ η Μέση Ανατολή παραμένει σε διαρκή ένταση και η σύγκρουση με το Ιράν ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή, η οικονομία του Ισραήλ και οι αγορές του εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και ισχυρές επιδόσεις στο χρηματιστήριο, το Τελ Αβίβ καταγράφει ένα εντυπωσιακό –και για πολλούς απρόσμενο– comeback.

Παρά την πολεμική συνθήκη που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια, το Ισραήλ αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη περίπου 3,8% το 2026, σύμφωνα με την κεντρική του τράπεζα, ενώ το ΔΝΤ προβλέπει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια.

Οι επιδόσεις αυτές υπερβαίνουν σαφώς τις αντίστοιχες των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας ότι η ισραηλινή οικονομία διατηρεί ισχυρά θεμελιώδη.

Η ανεργία παραμένει χαμηλή, κοντά στο 3%, ενώ ο πληθωρισμός κινείται εντός στόχου, παρά τις διεθνείς πιέσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Οι αγορές «ψηφίζουν» εμπιστοσύνη

Η εικόνα αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στις αγορές, όπως σημειώνει το CNBC. Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 20% από τις αρχές του έτους, συνεχίζοντας το θεαματικό ράλι του 2025. Συνολικά τους 12 τελευταίους μήνες τα κέρδη φτάνουν το 74% ενώ το σέκελ ενισχύεται έναντι του δολαρίου.

Η επιστροφή ξένων κεφαλαίων, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της άμυνας, λειτουργεί ως βασικός μοχλός της ανόδου.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, πρόκειται για μια μεταστροφή της επενδυτικής ψυχολογίας: από το αρχικό σοκ της σύγκρουσης σε μια σταδιακή «κανονικοποίηση» του ρίσκου.

Η τεχνολογία και η άμυνα στηρίζουν την οικονομία

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας εδράζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες. Ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό, ενώ οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού ενισχύονται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεγάλες επενδυτικές συμφωνίες, ιδιαίτερα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, που ενισχύουν τη ρευστότητα και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, οι επενδύσεις στην ενέργεια —και ειδικά στο φυσικό αέριο— αναμένεται να ενισχυθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι σκιές του πολέμου

Η εικόνα δεν είναι χωρίς ρίσκα. Η επιστράτευση εργατικού δυναμικού, η πτώση της κατανάλωσης και η κατάρρευση του τουρισμού ασκούν πιέσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του δημόσιου χρέους και η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Το μεγαλύτερο ρίσκο, ωστόσο, παραμένει γεωπολιτικό: η πορεία της σύγκρουσης και η πιθανότητα μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ένα στοίχημα εμπιστοσύνης

Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι οι αγορές στοιχηματίζουν στην ανθεκτικότητα του Ισραήλ — και στην ικανότητά του να διατηρήσει την τεχνολογική και επενδυτική του δυναμική ακόμη και σε περιβάλλον κρίσης.

Το ερώτημα είναι αν αυτό το στοίχημα θα επιβεβαιωθεί. Γιατί, σε έναν πόλεμο που δεν έχει ακόμη τελειώσει, η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να αποδειχθεί τόσο εντυπωσιακή όσο και εύθραυστη.