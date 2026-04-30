Κορκίδης:-«Κρίσιμη-η-επένδυση-στους-νέους-για-τη-διατήρηση-της-ηγετικής-θέσης-της-ελληνικής-ναυτιλίας»

Την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στους νέους, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διεθνής ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα «Ναι στη Ναυτιλία: Προοπτικές και Ευκαιρίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με το YES FORUM, στο Ράλλειο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ναυτιλιακό τομέα.

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι ο Πειραιάς αποτελεί «την καρδιά και το μυαλό» της ισχυρότερης ναυτιλίας παγκοσμίως, τονίζοντας πως η ναυτιλία συνιστά βασικό πυλώνα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου και οι σύγχρονες προκλήσεις καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι νέοι αναζητούν σαφές και ρεαλιστικό όραμα, με συγκεκριμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ασφάλειας και ποιότητας ζωής. «Η προσέγγιση πρέπει να αλλάξει, με ειλικρίνεια και χωρίς ωραιοποιήσεις», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η μέχρι σήμερα επικοινωνία δεν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει επαρκώς τη νέα γενιά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού στη διεθνή ναυτιλία, το οποίο ξεπερνά τους 80.000 αξιωματικούς με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ αντίστοιχα κενά καταγράφονται και σε συναφείς τομείς, όπως η ναυπηγική, η μεταποίηση και οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, χάρη στη ναυτική της παράδοση και την τεχνογνωσία της, το οποίο μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και καινοτόμο «γαλάζια οικονομία». Καθοριστικό ρόλο, όπως είπε, διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας, μέσω επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Αναφερόμενος στον Πειραιά, σημείωσε ότι αποτελεί κομβικό κέντρο εμπορίου, ναυτιλίας και logistics, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση της ενίσχυσης των υποδομών και της διαθεσιμότητας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και ενισχύουν τον διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι «η ανάπτυξη στηρίζεται στους ανθρώπους και κυρίως στους νέους».

- – ΜΠΕ