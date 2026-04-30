Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Αύξηση τζίρου 18,9% το 2025 – Στα 16,7 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 16.770 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 14.107 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 18,9% ανήλθε ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό 1.353 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 864 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 56,6%. Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στο ποσό 387 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 2.113 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση 81,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες ποσού 1.074 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 196 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ποσού 186 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 418 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.