Κωνσταντοπούλου – Δουδωνής: «Μείζον σκάνδαλο και προδοσία» και τα «πονηρά σχέδια»

Της Άντζυ Κούκη

Άνω – κάτω έγινε η Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στη Βουλή, έπειτα από το «θερμό» επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Δουδωνή.

Η συζήτηση αφορούσε τους υποψηφίους για τη θέση του διοικητή του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αφορμή στάθηκε η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία αποτέλεσε και πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της Χαριλάου Τρικούπη, την οποία κατηγόρησε για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία και έκανε λόγο για σκάνδαλο και προδοσία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, άφησε αιχμές για πονηρούς σκοπούς που κρύβονται πίσω από τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το εκρηκτικό κλίμα στην αίθουσα και οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν στην αναβολή της ψηφοφορίας με τον Νικήτα Κακλαμάνη να λέει λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις για τις Αρχές, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση. Δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, θα υπάρξει νέα συνεδρίαση».

Διαβάστε τον επίμαχο διάλογο:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς όχι απλώς αντιλέγουμε, αλλά το καταγγέλλουμε τη στάση που εκφράστηκε από τον κ. Δουδωνή. Αν έτσι είναι, μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού εκτυλίσσεται ένα μείζον σκάνδαλο και μία μείζον προδοσία.

ΔΟΥΔΩΝΗΣ: Ξεκίνησε μία διαδικασία με πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με ανοιχτή πρόσκληση με συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς επειδή είμαστε ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα που δεν θέλει την Ελλάδα ένα χάος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.

ΔΟΥΔΩΝΗΣ: Όποιος μετά την παραίτηση Μενουδάκου τον Μάιο του 2025 θέλει να είναι ακέφαλη η ΑΠΔΠΧ υπηρετεί πονηρά σχέδια. Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση το κράτος δικαίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βάλτε μία συνταξιούχο δικαστή, όπως η Σακελλαροπούλου.

ΔΟΥΔΩΝΗΣ: Δεν δέχομαι τέτοιες μομφές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν ντρέπεστε;

ΔΟΥΔΩΝΗΣ :Σας άκουσα. Δεν δέχομαι τέτοιες μομφές.

