Λαγκάρντ:-Οι-οικονομικές-προοπτικές-είναι-πλέον-«εξαιρετικά-αβέβαιες».-Συζητήθηκε-η-αύξηση-των-επιτοκίων

Η ΕΚΤ διατηρεί σταθερά τα επιτόκια, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την (ομόφωνη) απόφαση της Τράπεζας να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Σίγουρα απομακρυνόμαστε από το βασικό μας σενάριο», προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ, χωρίς ωστόσο να πει προς ποιο σενάριο κινείται η ΕΚΤ, ενώ όπως ενημέρωσε τα στελέχη της ΕΚΤ συζήτησαν σήμερα «εκτενώς και διεξοδικά» μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων.

Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αρκετή υποστήριξη για τη λήψη μέτρων νομισματικής σύσφιξης στο Διοικητικό Συμβούλιο και ότι ένα τέτοιο βήμα ενδέχεται να γίνει σύντομα.

«Παραμένουμε σε πλεονεκτική θέση για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα αβεβαιότητα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ωθώντας τον πληθωρισμό υψηλότερα. Οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό και την ανάπτυξη εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης.

«Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες, οι επιχειρήσεις λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον», δήλωσε δυσοίωνα η κ. Λαγκάρντ για να προσθέσει πως «οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν προς την αρνητική κατεύθυνση».

Η Λαγκάρντ είπε το προφανές, ότι η πρόσφατη επιτάχυνση του πληθωρισμού οφείλεται στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Αναφορικά με το αν η ΕΚΤ εξετάζει την άνοδο των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της τον Ιούνιο, η Κριστίν Λαγκάρντ πιστεύει ότι οι 6 εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση θα είναι επαρκές χρονικό διάστημα για να αξιολογήσει και να κατανοήσει την έκβαση, ή όχι, της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν.

Δήλωσε κιόλας ότι γνωρίζει πού οδεύει η ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια Λαγκάρντ: «Ως προς την κατεύθυνση ξέρω πού οδεύουμε».

Απορρίπτει τις ανησυχίες για τον στασιμοπληθωρισμό

Τέλος, η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε για άλλη μια φορά τις ανησυχίες για τον στασιμοπληθωρισμό.

«Το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι αρκετά ισχυρό για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόσο του 2%, και οι οικονομικές προοπτικές δεν σημαίνουν στασιμότητα, απλώς ασθενέστερη ανάπτυξη σε σχέση με το τι αναμενόταν προηγουμένως», σε μια μάλλον αισιόδοξη τοποθέτηση.

Η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου.