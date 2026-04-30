Λιανικό-εμπόριο:-Άνοδος-7,2%-στον-κύκλο-εργασιών-τον-Φεβρουάριο

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι γενικοί δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο τον φετινό Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7,2% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό δείκτη, ενώ συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

- ΕΛΣΤΑΤ

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,5%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.