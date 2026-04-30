Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, April 30
    Λιανικό εμπόριο: Άνοδος 7,2% στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι γενικοί δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο τον φετινό Φεβρουάριο.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7,2% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό δείκτη, ενώ συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

    - ΕΛΣΤΑΤ

    Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,5%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.