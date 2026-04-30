Μαθητές-και-φοιτητές-στους-δρόμους-της-Χιλής-κατά-των-περικοπών-στην-παιδεία

Περίπου χίλιοι νέοι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, συμμετείχαν χθες Τετάρτη σε διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγο, εναντίον των δημοσιονομικών περικοπών τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση της άκρας δεξιάς υπό τον πρόεδρο Χοσέ Αντόνιο Καστ, παρότι υπήρξε υπαναχώρηση για κάποια από τα μέτρα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο νέος πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο εξαγγέλλοντας πως θα ψαλιδίσει τις δημόσιες δαπάνες, θα εξυγιάνει τα δημοσιονομικά και δώσει ώθηση στην οικονομία, διέταξε μείωση των προϋπολογισμών όλων των υπουργείων κατά 3%.

Στην παιδεία, η νέα κυβέρνηση είχε σκοπό να περιορίσει δραστικά την πρόσβαση νέων φοιτητών ηλικίας άνω των 30 ετών στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση–πλην όμως αναγκάστηκε να κάνει πίσω, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η κίνηση.

Σχεδίαζε επίσης να καταργήσει την οικονομική βοήθεια του υπουργείου για να παρέχονται γεύματα σε μαθητές και μαθήτριες που είναι παιδιά φτωχότερων οικογενειών· και αυτό το μέτρο πάντως μπήκε στο συρτάρι.

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, εξέφρασαν την ανησυχία ότι οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης δεν θα είναι παρά προσωρινές και τόνισαν ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός για την παιδεία.

«Ορισμένοι από εμάς έχουμε ανάγκη αυτή τη βοήθεια για να τρώμε», είπε στο AFP ο Χουάν Νταβίντ, 17 ετών, με καλυμμένο το πρόσωπο για να μην ανασαίνει τα δακρυγόνα.

Ξέσπασαν αψιμαχίες με αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν επίσης εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε ως αυτό το στάδιο κανένα στοιχείο, ούτε για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ούτε για τον αριθμό των συλλήψεων στις οποίες προχώρησε. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τουλάχιστον τρεις προσαγωγές.

Οι φοιτητές και οι μαθητές στη Χιλή αποτέλεσαν την πρωτοπορία σειράς ογκωδών κινητοποιήσεων τις τελευταίες δεκαετίες, προβάλλοντας αιτήματα όπως ιδίως να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα παιδείας και να προωθηθούν επίσης άλλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ διαδέχθηκε τον κεντροαριστερό πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς, πολιτικό που αναδείχθηκε όταν ήταν ηγέτης των φοιτητών.