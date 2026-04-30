Μαρινάκης:-Τα-ισραηλινά-πολεμικά-πλοία-κινήθηκαν-σε-διεθνή-ύδατα-ΒΔ-της-Κρήτης

Τα ισραηλινά πολεμικά πλοία κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μεταφέροντας την επίσημη θέση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα ισραηλινά ταχύπλοα που μπλόκαραν τα πλοία του παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κρήτης. «Δεν υπήρξε προηγούμενη συνεννόηση με τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης σε διεθνή ύδατα παρά μόνο σε περίπτωση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ελληνικού και ισραηλινού ΥΠΕΞ – συνέχισε ο κ. Μαρινάκης – τα ισραηλινά πλοία βρίσκονται ήδη σε κίνηση αποχώρησης από το σημείο και επιστροφής στη βάση τους.

