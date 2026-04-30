Μεγάλου-(Πειραιώς):-Σταθερό-το-guidance-για-το-2026-με-ισχυρή-κερδοφορία-και-επιτάχυνση-δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, παρά το απαιτητικό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου σε αναλυτές.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι ο οργανισμός παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους στόχους του 2026, οι οποίοι περιλαμβάνουν κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,9 ευρώ, απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%, καθώς και καθαρά επιτοκιακά έσοδα περί το 2,1% του ενεργητικού. Παράλληλα, προβλέπονται έσοδα προμηθειών γύρω στο 0,9%, δείκτης κόστους προς έσοδα κάτω από 35%, καθώς και δείκτης κεφαλαίων CET1 περίπου στο 13% και συνολικών κεφαλαίων στο 19%, με βάση διανομή μερίσματος 57%.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς ανέφερε ότι η Τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει επιδόσεις ανώτερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και κερδοφορίας. Ενδεικτικά, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων φτάνει το 11% έναντι 4% στην ΕΕ, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 14,6%, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, η τράπεζα διαπραγματεύεται με χαμηλότερη αποτίμηση σε σχέση με ομοειδείς ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τις ισχυρές της επιδόσεις.

Ανθεκτική ανάπτυξη δανείων και στόχος για +3 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεκίνησε δυναμικά, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% και ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή στα 6,1 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε τον στόχο για ετήσια αύξηση νέων δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν έχουν επηρεάσει τη ζήτηση χρηματοδοτήσεων. Ο CEO σημείωσε ότι ο τομέας της φιλοξενίας παρακολουθείται στενά, χωρίς μέχρι στιγμής αρνητικές ενδείξεις, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και θετική επίδραση από μετατόπιση τουριστικών ροών προς την Ελλάδα. Στη ναυτιλία, το χαρτοφυλάκιο εμφανίζει ανθεκτικότητα, με περιορισμένο αριθμό πλοίων να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Χρηματοδοτήσεις και στρατηγικοί τομείς

Η Πειραιώς έχει εκταμιεύσει 2,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 12% του χαρτοφυλακίου δανείων.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στη λιανική τραπεζική, με εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων 185 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 95% σε ετήσια βάση. Στο πρόγραμμα «Σπίτι 25», οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.700, ενώ οι εκταμιεύσεις έχουν φτάσει τα 230 εκατ. ευρώ.

Έσοδα, προμήθειες και επιτόκια

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερά σε ετήσια βάση και ελαφρώς αυξημένα σε τριμηνιαίο επίπεδο. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 32% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την πιστωτική επέκταση, τη διαχείριση κεφαλαίων και την τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα.

Σημαντική συμβολή είχε και η συμμετοχή της Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ενίσχυσε τα αποτελέσματα με 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Ο καθαρός δείκτης επιτοκιακού περιθωρίου διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι εντός του έτους ενδέχεται να υπάρξουν δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει στο 2,50%. Σύμφωνα με την τράπεζα, κάθε μεταβολή επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες επηρεάζει τα καθαρά έσοδα κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 17% στα 14,7 δισ. ευρώ.

Ψηφιακή ανάπτυξη

Αναφορά έγινε και στη ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία από το λανσάρισμά της τον Οκτώβριο του 2025 έχει ήδη συγκεντρώσει 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες και πάνω από 170.000 χρήστες, με διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών και υπηρεσιών.

Συνολικά, η διοίκηση της Πειραιώς εμφανίζεται βέβαιη ότι το 2026 θα εξελιχθεί σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, στηριζόμενη στην ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, τη βελτίωση των εσόδων και τη συνεχιζόμενη ψηφιακή επέκταση.