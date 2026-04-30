ΟΠΕΚΕΠΕ:-Το-ΠΑΣΟΚ-θα-καταθέσει-πρόταση-για-προανακριτική-για-Λιβανό-και-Αραμπατζή

Πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κείμενο για την προανακριτική έχει αποσταλεί στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συλλέγονται υπογραφές προκείμενου το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να καταθέσει σήμερα κιόλας την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η πρόταση για προανακριτική επιτροπή βασίζεται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις όπως αναφέρει για απιστία.



