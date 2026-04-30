    Ο Τραμπ αίρει τους δασμούς σε ουίσκι και μπέρμπον μετά την επίσκεψη του Κάρολου

    Ο Τραμπ αίρει τους δασμούς σε ουίσκι και μπέρμπον μετά την επίσκεψη του Κάρολου

    

    Άρση των δασμών και των περιορισμών στο ουίσκι και το μπέρμπον ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ «προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου».

    Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, η απόφαση αφορά την διευκόλυνση της συνεργασίας της Σκωτίας με την πολιτεία του Κεντάκι στον τομέα του ουίσκι και το μπέρμπον.

    Μάλιστα, τόνισε πως ο βασιλιάς και η βασίλισσα τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση «χωρίς καν να το ζητήσουν» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στις ΗΠΑ.

