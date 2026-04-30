Ο-Τσίπρας-από-το-Ηράκλειο-στην-παρουσία-της-Ιθάκης:-«Μακάρι-να-είχαμε-στην-Ελλάδα-μία-Κοβέσι»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ολοκληρώνει την περιοδεία του στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» και ξεδιπλώνει τις σκέψεις του γύρω από το νέο κόμμα που ετοιμάζει.

Αυτή τη φορά, βρίσκεται στην Κρήτη και στο «μεθυσμένο» από το θρίαμβο του ΟΦΗ, Ηράκλειο. Στην πρώτη του τοποθέτηση, μάλιστα, αναφέρθηκε στην επιτυχία της ποδοσφαιρικής ομάδας:

«Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Δεν ξέρω αν επέστρεψα στην Ιθάκη, αλλά επέστρεψα στην Κρήτη. Έπρεπε μάλλον να πάρει το κύπελλο ΟΦΗ και να το φέρει εδώ, για να επιστρέψω, γιατί έχω σχεδόν 3 χρόνια να έρθω. Αλλά απ’ ό,τι βλέπω, δεν έχετε αλλάξει πολύ, δεν έχετε χάσει τη ζωντάνια σας. Δεν έχετε χάσει την αισιοδοξία σας. Δεν έχετε χάσει τη θέρμη σας. Και δεν θα έχετε παράπονο, διότι έρχομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, σε μια εποχή που φαίνεται να ξαναφουντώνει το καμίνι, για να παραφράσω κι εγώ τους στίχους της διασκευής των πανηγυρισμών προχθές εδώ στο Ηράκλειο των φιλάθλων του ΟΦΗ, που λένε: “Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει”. Κι εγώ λοιπόν, για μια τέτοια φωτιά ήρθα σήμερα εδώ να σας μιλήσω. Στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου. Και μας δείχνει αυτή η νίκη; Μας δείχνει πως μια ομάδα που μάχεται συλλογικά και που πιστεύει στη νίκη, ανεξάρτητα από το μπάτζετ που διαθέτει, μπορεί να τα καταφέρει. Κι αυτό είναι ένα μήνυμα για την κοινωνία μας. Ένα μήνυμα ότι δεν είναι όλα μάταια».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη συνέχεια στο θέμα της ΔΕΗ:

«Αν κάτι δεν μας συγχωρούν και δεν θα μας συγχωρέσουν ποτέ, ξέρετε τι είναι; Ότι παραλάβαμε μια πατρίδα που αυτοί κατάντησαν πεδίο υποταγής και επιτροπής και καταφέραμε να την παραδώσουμε απελευθερωμένοι από τους δανειστές, με γεμάτα τα δημόσια ταμεία, και σε δρόμο ανάπτυξης. Και μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας, φροντίσαμε κοινωνικές πληγές, ανατάξαμε την υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία, την παιδεία, στηρίξαμε τους μη προνομιούχους, 500.000 συμπολίτες μας βγήκαν απ’ τη φτώχεια, δώσαμε στην ελληνική κοινωνία το δείγμα μιας άλλης αντίληψης και μιας άλλης πρακτικής της εξουσίας. Δεν θα μας το συγχωρέσουν αυτό. Και δεν μας συγχωρούν εντέλει ότι τα καταφέραμε εκεί που αυτοί, δύο διαφορετικές κυβερνήσεις από το 2010 έως το 2015 είχαν αποτύχει.

Εμείς δεν ήμασταν από τζάκια, ούτε είδαμε ποτέ την εξουσία ως λάφυρο, αλλά αποδείξαμε ότι η αφοσίωση στον λαό και στην πατρίδα μπορεί ορισμένες φορές να είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο. Κι ότι η εντιμότητα στην πολιτική και στη διαχείριση των δημόσιων ταμείων είναι για μας νόμος ζωής και απαράβατος ηθικός κανόνας. Αν διασύρουν όμως το δικό μας χθες, δεν το κάνουν μονάχα για να μιλήσουν για το χθες, το κάνουν κυρίως για να κρύψουν το δικό τους διεφθαρμένο σήμερα και το ακόμα χειρότερο αύριο που σχεδιάζουν. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με το θέμα της ΔΕΗ. Προχθές ανέδειξα με μια ανάρτησή μου ένα θέμα που είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα το διαβάσετε, ούτε θα το ακούσετε στις ειδήσεις. Το διαβάσατε στην ανάρτησή μου, αλλά δεν θα δείτε ρεπορτάζ πολλά, ούτε αφιερωμένες πολλές σελίδες στα δημοσιογραφικά σάιτ και στις εφημερίδες. Για έναν απλό λόγο. Διότι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και η… η διαφημιστική δύναμη της ΔΕΗ. Είναι γιγαντιαία στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επιπλέον να πω κι αυτό: Δεν το ανέδειξαν και οι άλλες δυνάμεις είτε από άγνοια, είτε από συμφέροντα, δεν το ξέρω. Δεν το ανέδειξαν κι άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Μίλησα για οικονομικό έγκλημα, ενδεχομένως και βαρύτερο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί με δημόσιους πόρους, δηλαδή με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, γίνεται παιχνίδι. Για ποιο λόγο;

Για να οικονομήσει ένα ξένο fund. Η CVC. Που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ. Το τι είναι η CVC και ποιες είναι οι σχέσεις της με τη σημερινή εξουσία δεν είναι δουλειά δικιά μου να την αναλύσω, ψάξτε το να τα βρείτε. Αν στη χώρα μας είχαμε κάποια Λάουρα Κοβέσι, ή αν οι πολύ έντιμοι δικαστές που υπάρχουν εκεί είναι δεκάδες, είναι η πλειοψηφία, εγώ πιστεύω, αφήνονταν να κάνουν τη δουλειά τους, θα ξέραμε. Είπα λοιπόν, και μίλησα, για ένα μεγάλο κόλπο. Αυξάνουν τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, γιατί; Για να κάνει επενδύσεις όχι στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία, και στη Ρουμανία. Και το δημόσιο ετοιμάζεται να καταβάλει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σε αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Πριν από λίγα χρόνια, δεν συμμετείχαμε καν στην αύξηση, για 650 εκατομμύρια, διότι μας είπαν είναι σπατάλη να τα βάλει, κι έτσι έχασε το πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία και πήγε στο 34%. Και έκτοτε η εταιρεία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αμιγώς. Και τώρα, 1,3 δισεκατομμύρια. Συν περίπου 2 δισεκατομμύρια που έχει εισπράξει η εταιρεία από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προηγούμενα χρόνια, συνολικά περίπου 3,5 δισ. από τις τσέπες του Έλληνα φορολογούμενου, προς μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Και ποια η ανταπόδοση, ρωτάω στους πολίτες και στους καταναλωτές; Που 3,5 δισ. δημόσιου χρήματος πήγε εκεί;

Οι λογαριασμοί στα ύψη και η ΔΕΗ καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας στις εναρμονισμένες πρακτικές που φουσκώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος που παίρνουν οι πολίτες στα σπίτια τους. Κι όταν αποκάλυψα προχθές ότι σπαταλούν για ιδίον όφελος πόρους που ανήκουν στον λαό, τι μου απάντησαν; Όχι ότι έχω άδικο, αλλά ότι δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να ομιλούμε, διότι δήθεν τους παραδώσαμε τη ΔΕΗ χρεωμένη, ενώ αυτοί έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια κερδοφόρα επιχείρηση. Φτιάξανε, λένε, έναν εθνικό πρωταθλητή. Ποιοι; Αυτοί που έβαλαν τον ΕΝΦΙΑ μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κύμα ληξιπρόθεστων οφειλών αλλά και διακοπών της παροχής στις χιλιάδες ευάλωτους καταναλωτές μέσα στην κρίση, πριν, και που τώρα, αργότερα, αύξησαν κατά 40% τα τιμολόγια της ΔΕΗ, κι έφτασαν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, όλοι μας, να ανοίγουμε τους λογαριασμούς και να μας κόβεται η ανάσα. Πρωταθλητής λοιπόν η ΔΕΗ, σύμφωνοι. Αλλά πρωταθλητής της αισχροκέρδειας, των εναρμονισμένων πρακτικών, της ακρίβειας, της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος».

