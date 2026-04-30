Πειραιώς: Πίσω από τα ρεκόρ κερδών των €281 εκατ., επτά σημάδια που χρειάζονται προσοχή

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Τετάρτη κέρδη €281 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2026 — ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή τραπεζική σκηνή. Η διοίκηση μίλησε για «εκπληκτικό» τρίμηνο, η μετοχή κινείται ανοδικά και οι μέτοχοι θα μοιραστούν μέρισμα €0,40 ανά μετοχή.

Αν όμως κάποιος διαβάσει την παρουσίαση πιο προσεκτικά, θα εντοπίσει επτά σημάδια που χρειάζονται προσοχή — και που εξηγούν, εν μέρει, γιατί οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να τιμολογούν την Πειραιώς με «έκπτωση» περίπου 30% σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες.

1. Η τράπεζα κερδίζει λιγότερα από κάθε ευρώ που δανείζει

Το επιτοκιακό περιθώριο — δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στους τόκους που εισπράττει από τα δάνεια και σε αυτούς που πληρώνει στις καταθέσεις — έχει συρρικνωθεί για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Από 2,29% το φθινόπωρο του 2025, βρίσκεται τώρα στο 2,14%. Η ίδια η τράπεζα προβλέπει ότι θα συνεχίσει να μειώνεται. Με απλά λόγια: παρά την αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων, η Πειραιώς κερδίζει λιγότερα από κάθε ευρώ που χορηγεί.

2. Πρώτη ζημία από συναλλαγές μετά από καιρό

Στο τμήμα συναλλαγών — εκεί όπου η τράπεζα αγοράζει και πουλά ομόλογα και χρηματοοικονομικά προϊόντα — κατέγραψε ζημία €18 εκατ., όταν το προηγούμενο τρίμηνο είχε εμφανίσει κέρδος €35 εκατ. Η διοίκηση μιλά για «παροδική επίπτωση», ωστόσο η Πειραιώς διατηρεί χαρτοφυλάκιο ομολόγων αξίας €20,4 δισ. — πάνω από το ένα τέταρτο του ενεργητικού της — που την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε μεταβολές των επιτοκίων και των τιμών.

3. Τα έξοδα τρέχουν

Σε ένα μόλις τρίμηνο, τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 40%, εν μέρει λόγω «προεξοφλημένων» φόρων ακινήτων. Ο δείκτης που μετρά πόσο από κάθε ευρώ εσόδων «καίγεται» σε έξοδα ανέβηκε στο 37% — από 34% πέρυσι, και ήδη πάνω από τον ετήσιο στόχο του 35% που έχει θέσει η ίδια η τράπεζα. Παράλληλα, η ψηφιακή θυγατρική Snappi συνεχίζει να καταγράφει ζημίες €7 εκατ. ανά τρίμηνο, χωρίς ορατό σημείο εξισορρόπησης.

4. Τα κεφάλαια, αντί να αυξηθούν, μειώθηκαν

Παρά τα κέρδη €281 εκατ., ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησε ελαφρά (από 12,7% σε 12,6%). Ο λόγος; Η τράπεζα μοιράζει 57% των κερδών στους μετόχους, αυξάνει τα δάνεια και πρέπει να αποσβέσει επιταχυμένα τα λεγόμενα DTC — €2,67 δισ. λογιστικές απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο που, σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες, αποτελούν πάνω από τα μισά βασικά κεφάλαια της τράπεζας.

Με απλά λόγια: ένα μεγάλο μέρος της κεφαλαιακής δύναμης της Πειραιώς είναι «λογιστικό» και εξαρτάται από τη συνεχή αναγνώριση από το ελληνικό κράτος — όχι ρευστά μετρητά.

5. Τα κόκκινα δάνεια ξαναμεγαλώνουν

Για πρώτη φορά μετά από αρκετά τρίμηνα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν: από €899 εκατ. σε €930 εκατ. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι η κάλυψη με προβλέψεις μειώθηκε (από 73% σε 70%), και ειδικά στα στεγαστικά «κόπηκε» στο μισό σε ένα μόλις τρίμηνο.

Επιπλέον, η τράπεζα μετέφερε €147 εκατ. ενήμερων στεγαστικών δανείων σε ειδική κατηγορία «αναδιάρθρωσης» — ποσό που πριν εννέα μήνες ήταν μόλις €6 εκατ. Αν αυτά συνυπολογίζονταν στα κόκκινα δάνεια, ο πραγματικός δείκτης θα ήταν 2,4% αντί για 2,1%, όπως αναγνωρίζει η ίδια η Πειραιώς στις σημειώσεις της παρουσίασης.

6. Τα μετρητά κόπηκαν στο μισό

Σε ένα μόλις τρίμηνο, τα διαθέσιμα της Πειραιώς στις κεντρικές τράπεζες έπεσαν από €7,5 δισ. σε €3,6 δισ. — μείωση 51%. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €1,2 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2025. Η πτώση είναι οριζόντια: από τους μικροκαταθέτες έως τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο βασικός δείκτης ρευστότητας υποχώρησε από 216% σε 191%. Παραμένει άνετος — οι καταθέσεις σας δεν κινδυνεύουν — αλλά η ταχύτητα της μεταβολής σε ένα μόνο τρίμηνο αξίζει προσοχής.

7. Οι στόχοι του 2026 με «αν»

Η ίδια η διοίκηση παραδέχεται ότι ο στόχος για κέρδη €0,90 ανά μετοχή στηρίζεται στην προσδοκία δύο αυξήσεων του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ μέσα στο 2026. Αν αυτό δεν συμβεί — και η ΕΚΤ προς το παρόν δείχνει διστακτική — η Πειραιώς θα μπορούσε να χάσει €60-80 εκατ. εσόδων από τόκους, ποσό που μεταφράζεται σε αισθητό κενό στους ετήσιους στόχους.

Παράλληλα, το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη απορροφηθεί κατά 70%, οπότε η μεγάλη ώθηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια — που τροφοδότησε σημαντικό μέρος της πιστωτικής επέκτασης — φτάνει σταδιακά στο τέλος της.

Τι από όλα αυτά θα πιαστεί τελικά;

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, η εικόνα για τους στόχους του 2026 μοιάζει μοιρασμένη σε τρεις κατηγορίες:

Στόχοι σχετικά εφικτοί (πιθανότητα 60-70%): Κέρδη ~€0,90 ανά μετοχή, αύξηση δανείων πάνω από €40 δισ., απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%. Όλα είναι κοντά στο πλάνο, εφόσον ομαλοποιηθεί το trading και η ΕΚΤ κινηθεί έστω και λίγο.

Στόχοι σε κίνδυνο (πιθανότητα κάτω από 50%): Η ενίσχυση των κεφαλαίων στο 13%. Αντί να ανέβει, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο.

Συμπέρασμα

Η Πειραιώς παραμένει η κορυφαία τράπεζα της Ελλάδας και μία από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Τα νούμερα του πρώτου τριμήνου είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αλλά τα επτά σημάδια που εμφανίζονται κάτω από την επιφάνεια — συμπίεση περιθωρίων, ζημιές από συναλλαγές, αύξηση εξόδων, οριακή κεφαλαιακή θέση, επιστροφή των κόκκινων δανείων, μείωση των μετρητών και εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες — εξηγούν γιατί η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τις ελληνικές τράπεζες με «έκπτωση» έναντι των ευρωπαίων ομολόγων τους.

Όπως αποτυπώνεται στις ίδιες τις σελίδες της παρουσίασης: ναι, το πρώτο τρίμηνο ήταν εξαιρετικό. Αλλά η ποιότητα της κερδοφορίας εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τρεις παράγοντες που η τράπεζα δεν ελέγχει πλήρως: τα επιτόκια της ΕΚΤ, την οικονομική δυναμική της Ελλάδας και τη συνέχιση της κρατικής στήριξης μέσω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων.