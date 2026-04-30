Πετρέλαιο: Γιατί εκτινάχθηκε πάνω από τα 123 δολάρια – Ο εφιάλτης και η νέα τάξη πραγμάτων

Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει σε επίπεδα που η αγορά είχε να δει από το 2022, υπερβαίνοντας τα 123 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μετατρέπεται σε καταλύτη μιας νέας γεωπολιτικής τάξης.

Το μπρεντ ενισχύεται το πρωί της Πέμπτης κατά 4,5% στα 123,30 δολάρια το βαρέλι, κάτι που είχε να συμβεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πίσω από το ράλι των τιμών δεν βρίσκεται μόνο ο φόβος για περιορισμένη προσφορά, αλλά μια ευρύτερη αναδιάταξη ισχύος: από τον παρατεταμένο αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ έως την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και τη σύγκλιση με το Ισραήλ.

Το πετρέλαιο τιμολογεί πλέον τον κίνδυνο

Η εκτίναξη των τιμών δεν εξηγείται πλέον με τους παραδοσιακούς όρους της αγοράς. Το Brent καταγράφει το μεγαλύτερο ανοδικό σερί των τελευταίων ετών, ενώ το αμερικανικό WTI ακολουθεί με ισχυρά κέρδη. Για τους καταναλωτές είναι εφιάλτης. Το ίδιο και για τον Ντόναλντ Τραμπ, που οδεύει προς ενδιάμεσες εκλογές με την τιμή της βενζίνης στα ύψη. Για το Ιράν είναι αφορμή τρολαρίσματος. Επόμενη στάση τα 140 δολάρια, μας λέει.

Αυτό που αλλάζει είναι η φύση του ρίσκου. Η αγορά δεν ανησυχεί μόνο για τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου, αλλά για την ίδια τη δυνατότητα μεταφοράς του. Τα Στενά του Ορμούζ —μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς— παραμένουν ουσιαστικά μπλοκαρισμένα, με τη ναυσιπλοΐα να κινείται σε οριακά επίπεδα.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ακόμη και εν μέσω εκεχειρίας, ενισχύει την πεποίθηση ότι η κρίση δεν είναι παροδική, αλλά μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Το «σοκ» των ΗΑΕ και η αρχή του τέλους του OPEC

Σε αυτό το περιβάλλον, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC θα μπορούσε, θεωρητικά, να λειτουργήσει ως παράγοντας αποκλιμάκωσης. Η διάρρηξη της συνοχής του καρτέλ θα άφηνε περιθώριο για αύξηση της παραγωγής και πτώση των τιμών.

Ωστόσο, η αγορά αγνοεί το σήμα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο λόγος είναι διπλός. Πρώτον, οι δυνατότητες εξαγωγών των ΗΑΕ παραμένουν περιορισμένες λόγω της απειλής για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Δεύτερον, το ίδιο το Αμπού Ντάμπι επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική του, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αυτονομία και επενδύοντας σε εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγών που παρακάμπτουν τον Ορμούζ.

Η αποχώρηση από τον OPEC δεν είναι απλώς ενεργειακή απόφαση. Είναι γεωπολιτική δήλωση.

Νέες συμμαχίες, νέες ρήξεις

Ο πόλεμος επιταχύνει μια βαθύτερη αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή. Τα ΗΑΕ ενισχύουν τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο, σε μια εξέλιξη που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν αδιανόητη για τον αραβικό κόσμο.

Ταυτόχρονα, οι σχέσεις με γειτονικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, εμφανίζουν ρωγμές. Εκεί όπου η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύσφιξη των σχέσεων στον Κόλπο, τελικά αναδεικνύει αποκλίσεις στρατηγικής: άλλοι επιλέγουν την αποκλιμάκωση, άλλοι τη σύγκρουση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιφερειακό σύστημα λιγότερο συνεκτικό και περισσότερο ανταγωνιστικό.

Από ενεργειακή κρίση σε οικονομικό σοκ

Η εκτίναξη των τιμών μεταφέρεται ήδη στην πραγματική οικονομία. Το κόστος καυσίμων αυξάνεται, οι αγορές ομολόγων πιέζονται και οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Η Federal Reserve κάνει λόγο για αυξημένη αβεβαιότητα, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, παρά το εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον.

Μια νέα τάξη πραγμάτων

Αυτό που ξεκίνησε ως μια γεωπολιτική κρίση εξελίσσεται σε κάτι βαθύτερο: μια αναδιάταξη ισχύος που επανακαθορίζει όχι μόνο τις ενεργειακές ροές, αλλά και τις συμμαχίες.

Το πετρέλαιο στα 120 δολάρια δεν είναι απλώς αποτέλεσμα πολέμου. Είναι το αποτύπωμα μιας μετάβασης — από έναν κόσμο όπου οι αγορές καθορίζονταν από καρτέλ και ισορροπίες, σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική αστάθεια γίνεται ο κυρίαρχος παράγοντας τιμολόγησης.