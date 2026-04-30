Πληθωρισμός: Άλμα στο 4,6% τον Απρίλιο – Αύξηση 21,9% στην ενέργεια

Η αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Τον Απρίλιο, οπότε και οι τιμές άφησαν πιο έντονα τα σημάδια τους στην αγορά, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 4,6% από 3,3% τον Μάρτιο και 3,1% τον Φεβρουάριο, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Για το σύνολο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο.

Εκτίναξη του δείκτη τιμών στην ενέργεια

Στη χώρα μας, καταγράφηκε εκτίναξη του δείκτη τιμών στην ενέργεια, κατά 21,9%, όταν τον Μάρτιο η αύξηση ήταν μόλις 7,7%. Σε υψηλά επίπεδα παράμεινε ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με αύξηση 4,1% από 3,7% τον Μάρτιο. Ηπιότερη ήταν η άνοδος των τιμών στις υπηρεσίες καθώς τον Απρίλιο κατεγράφη αύξηση των τιμών κατά 3,9% από 3,8% τον τρίτο μήνα του έτους.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο κλάδος της ενέργειας ήταν αυτός που είχε μεγαλύτερη επίδραση στην πορεία των τιμών καθώς καταγράφηκαν έντονα ανοδικές τάσεις κατά 10,9% από 5,1% τον Μάρτιο. Με θετικό πρόσημο αλλά χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πριν ένα μήνα κινήθηκαν οι τιμές στους κλάδους των τροφίμων-αλκοόλ και καπνού όπου καταγράφηκε αύξηση 2,5% (από 2,4% τον Μάρτιο) ενώ στις υπηρεσίες κατεγράφη μικρή επιβράδυνση με αύξηση 3% από 3,2% τον Μάρτιο.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,9%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο στο 3,1%. Η αύξηση των τιμών συνδέεται με το υψηλότερο κόστος ενέργειας, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στο Ιράν. Άνοδο στο 3,5% κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ισπανία από 3,4% τον Μάρτιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό από τον Ιούνιο του 2024.