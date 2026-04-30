Πληθωρισμός Απριλίου: στο 4,6% εκτοξεύεται η Ελλάδα, στο 3,0% η ευρωζώνη με ώθηση από την ενέργεια

Ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, με τον ετήσιο ρυθμό να σκαρφαλώνει στο 3,0% από 2,6% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση («flash estimate») της Eurostat. Η Ελλάδα όμως κατέγραψε σαφώς εντονότερη πληθωριστική πίεση, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) να φτάνει το 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο – μία από τις πιο έντονες επιταχύνσεις μεταξύ των κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης.

Η Ελλάδα στην πέμπτη υψηλότερη θέση της ευρωζώνης

Η ελληνική επίδοση τοποθετεί τη χώρα στην πέμπτη υψηλότερη θέση εντός της ευρωζώνης, πίσω μόνο από Βουλγαρία (6,2%), Κροατία (5,4%), Λουξεμβούργο (5,2%) και Λιθουανία (4,9%). Ο ελληνικός πληθωρισμός βρίσκεται 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, διευρύνοντας περαιτέρω το χάσμα από τις «πειθαρχημένες» οικονομίες του πυρήνα: η Γαλλία κατέγραψε 2,5%, η Γερμανία 2,9%, η Ιταλία 2,9%, ενώ Φινλανδία (2,3%) και Μάλτα (2,4%) παρέμειναν κάτω από το 2,5%.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η σταδιακή αλλά συνεχής επιτάχυνση του ελληνικού πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες: από 2,8% τον Νοέμβριο 2025 και 2,9% τον Ιανουάριο, οδηγηθήκαμε σε 3,1% τον Φεβρουάριο, 3,4% τον Μάρτιο και τώρα 4,6% τον Απρίλιο. Πρόκειται για άνοδο 1,8 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε ένα τρίμηνο, εξέλιξη που απομακρύνει τη χώρα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και επανατροφοδοτεί ανησυχίες για διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Ο μηνιαίος ρυθμός μεταβολής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,7%, ένας από τους υψηλότερους της ευρωζώνης – ξεπεράστηκε μόνο από Μάλτα (3,3%), Κύπρο (2,2%), Βουλγαρία (2,0%), Λουξεμβούργο (2,0%) και Πορτογαλία (2,0%) – υποδηλώνοντας ότι μέρος της επιτάχυνσης οφείλεται σε άμεσες προσαρμογές τιμών, ειδικά στην ενέργεια και στις υπηρεσίες που συνδέονται με την προετοιμασία της τουριστικής περιόδου.

Η ενέργεια ξανά στο επίκεντρο

Στο επίπεδο της ευρωζώνης, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 3,0% οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ενέργεια. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών ενέργειας εκτινάχθηκε στο 10,9% από 5,1% τον Μάρτιο – υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Ιανουάριο η ενέργεια κατέγραφε ακόμη αρνητικό ρυθμό (-4,0%). Πρόκειται για μεταβολή 14,9 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα τριών μηνών, που αντικατοπτρίζει τόσο έντονη βάση σύγκρισης (base effect) όσο και νέες πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό που παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.

Αντίθετα, οι υπηρεσίες αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς στο 3,0% από 3,2%, σηματοδοτώντας ότι η ενδογενής μισθολογική δυναμική αρχίζει επιτέλους να σταθεροποιείται – εξέλιξη ευπρόσδεκτη για την ΕΚΤ. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά κινήθηκαν στο 0,8% (από 0,5%), ενώ τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός στο 2,5% (από 2,4%). Σημαντικό σήμα προς το αρνητικό: τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα συνεχίζουν να επιταχύνουν, στο 4,7% από 4,2%, γεγονός που πλήττει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρώντας ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό) αποκλιμακώθηκε οριακά στο 2,2% από 2,3%, διατηρώντας μια εικόνα σταδιακής εξομάλυνσης, αλλά παραμένοντας πάνω από τον στόχο της Φρανκφούρτης.

Τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία

Η εκτόξευση του ελληνικού πληθωρισμού στο 4,6% δημιουργεί τουλάχιστον τρεις παράπλευρες προκλήσεις. Πρώτον, υπονομεύει τα κέρδη των πραγματικών αμοιβών που έχουν καταγραφεί την τελευταία διετία, σε μια χώρα όπου η αγοραστική δύναμη παραμένει διαρθρωτικά συμπιεσμένη σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Δεύτερον, διαμορφώνει ακριβότερο μίγμα κόστους για τη βιομηχανία του τουρισμού εν όψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ανταγωνιστικότητα τιμών αποτελεί κρίσιμο διαφοροποιητή. Τρίτον, ασκεί πίεση στις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ – οι αγορές επανατιμολογούν τη διαδρομή των μειώσεων επιτοκίων, με αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος εξυπηρέτησης για χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα.

Μέρος της απόκλισης Ελλάδας-ευρωζώνης εξηγείται από διαρθρωτικούς παράγοντες: το υψηλότερο μερίδιο της ενέργειας στο ελληνικό καλάθι του καταναλωτή, την έντονη εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας, την ισχυρή τουριστική ζήτηση που πιέζει τις τιμές των υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχιζόμενη αναπροσαρμογή ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Eurostat θα δημοσιεύσει τα πλήρη αναλυτικά στοιχεία για τον Απρίλιο 2026 στις 20 Μαΐου, οπότε και θα φανεί η ακριβής συνεισφορά κάθε υποκατηγορίας στον ελληνικό δείκτη – ιδιαίτερα η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, που αποτελούν το πιο πιθανό «ένοχο» της απότομης επιτάχυνσης. Έως τότε, η εικόνα είναι σαφής: ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος στην ελληνική οικονομία, με τη χώρα να αποκλίνει αισθητά προς τα πάνω από τη συνολική πορεία της ευρωζώνης και να ανατροφοδοτεί τη συζήτηση για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών.

Πίνακας: Ετήσιος πληθωρισμός χωρών ευρωζώνης τον Απρίλιο 2026 (από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο)

Κατάταξη Χώρα Απρ 26 Μαρ 26 Μεταβολή (π.μ.) 1 Βουλγαρία 6,2%e 2,8% +3,4 2 Κροατία 5,4%e 4,6% +0,8 3 Λουξεμβούργο 5,2%e 3,8% +1,4 4 Λιθουανία 4,9%e 4,4% +0,5 5 Ελλάδα 4,6%e 3,4% +1,2 6 Βέλγιο 4,3%e 2,2% +2,1 7 Σλοβακία 4,0%e 3,7% +0,3 8 Ιρλανδία 3,6%e 3,6% 0,0 9 Σλοβενία 3,4 2,4% +1,0 10 Αυστρία 3,3%e 3,1% +0,2 10 Πορτογαλία 3,3%e 2,7% +0,6 12 Εσθονία 3,3%e 3,5% -0,2 13 Ισπανία 3,5%e 3,4% +0,1 14 Κύπρος 3,0%e 1,5% +1,5 14 Λετονία 3,0%e 3,4% -0,4 – Ευρωζώνη 3,0%e 2,6% +0,4 16 Γερμανία 2,9%e 2,8% +0,1 16 Ιταλία 2,9%e 1,6% +1,3 18 Ολλανδία 2,5%e 2,6% -0,1 18 Γαλλία 2,5%e 2,0% +0,5 20 Μάλτα 2,4%e 2,3% +0,1 21 Φινλανδία 2,3%e 2,5% -0,2

e: εκτίμηση - Eurostat, flash estimate Απριλίου 2026