«Προκλητικός-και-επιθετικός,-μήπως-θέλει-πόλεμο;»:-Αντιδράσεις-στην-Τουρκία-για-τις-δηλώσεις-Δένδια

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια ότι η Ελλάδα «θα προστατεύσει το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι έκανε μέχρι σήμερα», με τα Μέσα Ενημέρωσης στη γειτονική χώρα να χαρακτηρίζουν τα λεγόμενα του υπουργού Εθνικής Άμυνας ως προκλητικές και επιθετικές. «Η Ελλάδα δηλώνει πως μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε σημείο με πυραύλους που εγκαθιστά στα νησιά», όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk αναφέρει τα εξής:

«Συνεχίζονται οι αντιτουρκικές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια. Τώρα χαρακτήρισε την Τουρκία ως δυνητική επιτιθέμενη χώρα και μίλησε για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου».

«O Δένδιας μίλησε για εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων σε διάφορα σημεία του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου και στην ομιλία του ανέφερε το σενάριο της σύγκρουσης με την Τουρκία που έχει διαμορφώσει ο ίδιος. Μάλιστα ανέφερε πως το σενάριο της σύγκρουσης υπάρχει το ενδεχόμενο της κατάληψης ενός νησιού. Και εκεί δήλωσε “στην περίπτωση αυτή τι θα κάνουμε; Θα κηρύξουμε τον πόλεμο ή θα εισβάλουμε στην Αν.Θράκη;” Αμέσως μετά αύξησε κι άλλο την ένταση της ρητορικής του και ανέφερε πως “η επιθετική χώρα πρέπει να ξέρει πως έχουμε τη δυνατότητα να πλήξουμε οποιοδήποτε σημείο με τους πυραύλους και τις πλατφόρμες που διαθέτουμε”. Οι δηλώσεις του Δένδια ήταν ιδιαίτερα προκλητικές και επιθετικές. Εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε δει από την ηγεσία της Ελλάδας τέτοιου είδους δηλώσεις. Αυτές του υπ. Άμυνας είναι επιθετικές που έχουν ως στόχο την προβολή του».

Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο σε ομιλία του για τις «διαρκείς καταπιέσεις» που υφίσταται το Ισλάμ.

«Οι Μουσουλμάνοι καταπιέζονται από τους λεγόμενους πολιτισμένους λαούς», όπως λέει. «Για αυτό και πρέπει να προσκολληθούμε στο Κοράνι και στον Αλλάχ, να είμαστε ενωμένοι».

Επικοινωνία Φιντάν με Ισπανό ΥΠΕΞ για την επέμβαση των Ισραηλινών στα ανοιχτά της Κρήτης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επικοινώνησε τηλεφωνικώς τα ξημερώματα Πέμπτης με τον Ισπανό ομόλογό του μετά και την επέμβαση ισραηλινών ταχυπλόων που μπλόκαραν τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κρήτης.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στην Τουρκία και την Ισπανία, οι οποίες μιλούν για «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα (30 Απριλίου) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες Μπουένο», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί.

«Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τονίστηκε ότι η παράνομη επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του Παγκόσμιου Στολίσκου που έπλεε σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Κρήτης έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών πολιτών διαφορετικών εθνικοτήτων και παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Τονίστηκε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υιοθετήσει κοινή στάση κατά αυτής της παράνομης επέμβασης».

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bugün (30 Nisan) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasadışı müdahalenin farklı… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) April 29, 2026

