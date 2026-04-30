Πτώση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού λόγω της «εκτίναξης» των τιμών του πετρελαίου

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Πέμπτη (30/4), ακολουθώντας τις απώλειες που καταγράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε βασικούς δείκτες της Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, η άνοδος αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο αμερικανικός στρατός επρόκειτο να ενημερώσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για πιθανά σενάρια δράσης κατά του Ιράν, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Το πετρέλαιο ενισχύθηκε με το Axios να μεταδίδει, -επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος-, ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ετοιμαζόταν να παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ φέρεται νωρίτερα να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σηματοδοτώντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι το Brent έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,24% stiw 8,665.80 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές της Ιαπωνίας κινήθηκαν πτωτικά, καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά από αργία. Ο βασικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,98% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 59,332.50 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,48%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 1,38% στις 6,598.87 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε πτώση 0,25%.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε απώλειες 1,23% στις 25,791.50 μονάδες.