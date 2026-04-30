Πτώση-τζίρου-το-2025-για-την-«Αγροτικός-Οίκος-Σπύρου»

Τζίρο ύψους € 15.015 χιλ. (έναντι €16.393 χιλ. στην προηγούμενη χρήση), και € 12.725 χιλ. (έναντι €13.511 χιλ. την προηγούμενη χρήση) αντίστοιχα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, ο Όμιλος και η Εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το λειτουργικό κέρδος σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε €1.557χιλ., έναντι €216χιλ. κατά την χρήση 2024, και σε επίπεδο Εταιρείας σε €1.709χιλ., έναντι € 107χιλ. στην προηγούμενη χρήση.

Το τελικό ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων είναι κέρδος ύψους €3.883χιλ. (έναντι ζημιών €-289χιλ. την προηγούμενη χρήση), ενώ το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου είναι θετικό και διαμορφώνεται σε €438χιλ., όπως και της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται σε €541χιλ. για την χρήση 2025, τονίζει η εισηγμένη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε εντός του 2025 η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, καθώς μετά την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, επιτεύχθηκε και η ρύθμιση για την μακροχρόνια αποπληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας.