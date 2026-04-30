Ρωσία:-Η-gazprom-ανακοίνωσε-αύξηση-7%-στα-καθαρά-κέρδη-το-2025-λόγω-της-ενίσχυσης-του-ρουβλιού

Η Gazprom, ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά κέρδη της για ολόκληρο το έτος αυξήθηκαν κατά 7% το 2025 στα 1,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια (17,3 δισεκατομμύρια δολάρια), χάρη σε ένα ισχυρότερο ρούβλι, το οποίο είχε θετική επίδραση στο χρέος της σε συνάλλαγμα.

Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε ότι τα βασικά της κέρδη, ή τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, σε σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Η Gazprom είναι αναμφισβήτητα η ρωσική επιχείρηση που έχει πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις των κλονισμένων σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Gazprom προς την Ευρώπη μέσω αγωγών μειώθηκαν κατά 44% το 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά το κλείσιμο της ουκρανικής διαδρομής διαμετακόμισης και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματά σταδιακά τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.

Ο TurkStream είναι ο μόνος εναπομείνας λειτουργικός αγωγός μέσω του οποίου η Gazprom εξάγει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετά από εκρήξεις στον υποθαλάσσιο αγωγό Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ένας άλλος μεγάλος αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο Yamal-Europe, είναι ανενεργός από το 2022.

Η Gazprom δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι τα έσοδά της για το 2025 μειώθηκαν κατά 8,8% στα 9,77 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Κίνα αυξήθηκαν πέρυσι κατά σχεδόν 25%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 8%.

- Reuters