Ρωσία: Ο ΟΠΕΚ+ «θα συνεχίσει μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ» – Δεν αναμένεται πόλεμος τιμών

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ομάδα του ΟΠΕΚ+, η οποία αποτελείται από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου, θα συνεχίσει να συνεργάζεται παρά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Νόβακ δήλωσε ότι δεν αναμένει να ξεσπάσει πόλεμος τιμών πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ, δεδομένου του παγκόσμιου ελλείμματος πετρελαίου.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, καταφέρνοντας πλήγμα στην ομάδα παραγωγών πετρελαίου, καθώς μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν αποκαλύπτει τη διχόνοια μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

Τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ+, ο οποίος περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του, ενώ η Ρωσία είναι δεύτερη, πίσω από τη Σαουδική Αραβία.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για πόλεμο τιμών όταν υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Αυτό που βλέπουμε είναι η βαθύτερη κρίση στον κλάδο», δήλωσε ο Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Μεγάλες ποσότητες πετρελαίου δεν φτάνουν στην αγορά σήμερα, ενώ η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά. Αυτό έχει δημιουργήσει ανισορροπία λόγω σοβαρών υλικοτεχνικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Νόβακ σύμφωνα με το Interfax.

Ο Νόβακ επανέλαβε επίσης ότι η Ρωσία θα παραμείνει στον ΟΠΕΚ+, ο οποίος σχηματίστηκε το 2016, και ότι είναι δεσμευμένη στον μηχανισμό του ομίλου, ο οποίος ρυθμίζει την παραγωγή των συμμετεχόντων.

Απαιτούνται αρκετοί μήνες για να ανακάμψουν οι αγορές

Από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και προκάλεσε το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, η παγκόσμια αγορά έχει χάσει την πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, σύμφωνα με αναλυτές της Citi.

Αυτό πυροδότησε άνοδο των τιμών λόγω πανικού στις αγορές, αλλά οι υψηλότερες τιμές έχουν καταστρέψει τη ζήτηση από τους καταναλωτές και τα διυλιστήρια.

Ο Νόβακ εκτίμησε την απώλεια σε 600 εκατομμύρια βαρέλια, λέγοντας ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ανακάμψει η παγκόσμια αγορά.

«Πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο όγκο. Πολλές χώρες έχουν αναγκαστεί να αντλήσουν από τα αποθέματά τους, εξαντλώντας τα συσσωρευμένα τους αποθέματα. Όταν τελειώσει η κρίση, αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να ανασυσταθούν», ανέφερε, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Νόβακ δεν απέκλεισε επίσης περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

- Reuters