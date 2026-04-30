Σε-κατ’-οίκον-περιορισμό-θα-εκτίσει-την-ποινή-της-η-πρώην-ηγέτιδα-της-Μιανμάρ,-Αούνγκ-Σαν-Σου-Κι

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, που έχει αναλάβει πλέον πρόεδρος της χώρας, διέταξε σήμερα να αποφυλακιστεί η εκλεγμένη πρώην ηγέτιδα Αούνγκ Σαν Σου Κι, η οποία κρατείτο σε μυστική τοποθεσία και να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στην ανακοίνωσή του, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, που το 2021 ανέτρεψε πραξικοπηματικά την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Κι, αναφέρει ότι μετατρέπει το υπόλοιπο της ποινής της σε «κατ’ οίκον περιορισμό», όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση MRTV. Το κανάλι πρόβαλε και μια φωτογραφία της 80χρονης Σου Κι, καθισμένης σε έναν ξύλινο πάγκο, περιστοιχισμένη από δύο ένστολους. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα της που δίνεται στη δημοσιότητα εδώ και χρόνια.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο γιος της, Κιμ Άρις, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της εδώ και μια πενταετία και μόνο σποραδικά μαθαίνει από δεύτερο χέρι κάποιες πληροφορίες για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα του.

«Είναι καλό που ακούμε ότι επιβεβαιώθηκε ο κατ’ οίκον περιορισμός, όπως δεν έχουν λάβει κάποια απευθείας ενημέρωση», είπε ένα μέλος της νομικής ομάδας της. «Το μάθαμε μόνο από τις ειδήσεις», πρόσθεσε.

Μετά από μαραθώνια δίκη, η Σου Κι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 33 ετών για κατηγορίες που κυμαίνοναν από διαφθορά και υποκίνηση εκλογικής νοθείας μέχρι αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Οι σύμμαχοί της επιμένουν ότι η δίκη ήταν πολιτικά υποκινούμενη και στόχος ήταν η απομόνωσή της. Η ποινή στη συνέχεια μειώθηκε σε 27 χρόνια και έπειτα κατά το ένα έκτο, με την αμνηστία που χορηγήθηκε με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς της Μιανμάρ (17 Απριλίου). Με την αμνηστία αυτή αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος και συγκατηγορούμενός της, Ουίν Μιντ.

Νωρίτερα σήμερα η ποινή της μειώθηκε κατά άλλο ένα έκτο, στο πλαίσιο της χορήγησης αμνηστίας σε όλους τους κρατούμενους της Μιανμάρ.

Η Σου Κι κρατήθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό επί 15 χρόνια από την προηγούμενη χούντα της χώρας της. Την εποχή εκείνη εκφωνούσε πύρρειες ομιλίες στα πλήθη που συγκεντρώνονταν για να την ακούσουν μέσα από τις μεταλλικές πύλες της οικογενειακής κατοικίας της, στη Λίμνη Ίνια της Γιανγκόν.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, που ανέτρεψε τη Σου Κι, αντιμετώπιζε διεθνείς πιέσεις για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων μετά τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα είπε στον υπουργό Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ότι οι αρχές «την φροντίζουν καλά» και η κυβέρνησή του εξετάζει αδιευκρίνιστα «καλά πράγματα» για αυτήν.

Δεν είναι σαφές που θα κρατηθεί στο μέλλον η Σου Κι. Μια πηγή προσκείμενη στο διαλυμένο κόμμα της, την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πιθανότατα θα τη βάλουν σε απομόνωση στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου. «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πού» είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.