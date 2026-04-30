ΣΥΡΙΖΑ:-Κατέθεσε-τροπολογία-για-τα-φωτοβολταϊκά-μπαλκονιού

Τροπολογία στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας «τη θέσπιση ενός απλού και λειτουργικού πλαισίου για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες (φωτοβολταϊκά μπαλκονιού – plug in)».

Με την πρόταση αυτή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυριά να παράγουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η εγκατάσταση συστημάτων έως 1 kW γίνεται με απλή γνωστοποίηση στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, περιορίζοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην αυτοπαραγωγή».

Η τροπολογία «ευθυγραμμίζεται με σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές και αξιοποιεί τον κτιριακό τομέα ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης, ενισχύοντας την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται η απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής των πολιτών, καθώς η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται εξακολουθεί να αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στις πιέσεις της αγοράς και στο υψηλό κόστος ενέργειας».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, με επίκεντρο την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα λίγων».