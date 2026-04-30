Τα-δύσκολα-είναι-μπροστά-για-Νέα-Δημοκρατία-και-ΠΑΣΟΚ

Στην πορεία προς τις εκλογές, όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι, για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προκύπτουν συνεχώς καινούργια εμπόδια που δυσκολεύουν σημαντικά το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η εσωστρέφεια έχει χτυπήσει την πόρτα της κυβερνώσας παράταξης, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους και να εγγυηθεί την ενότητα. Είναι γεγονός πως τις δύσκολες στιγμές της κάθε πλειοψηφίας οι βουλευτές είναι αυτοί που καλούνται να βγάλουν τα «κάστανα από τη φωτιά».

Οι εκπρόσωποι της Πειραιώς στο Κοινοβούλιο είναι ιδιαιτέρως πιεσμένοι, καθώς γνωρίζουν ότι στις επόμενες εκλογές οι έδρες που θα καταλάβει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι οι ίδιες και συνεπώς αρκετοί δεν θα βρίσκονται στη θέση τους. Οι κορυφαίοι υπουργοί λόγω δημοφιλίας δεν κινδυνεύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό να μην πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη Ολομέλεια.

Η ανησυχία που υπάρχει αφορά μια πιθανή «ομογενοποίηση» των ζητημάτων και των ανησυχιών που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς και οι δυσαρεστημένοι βουλευτές να συγκροτήσουν μια πιο μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι ο προβληματισμός επιτελικών στελεχών και για αυτό το επόμενο διάστημα το «μασάζ», όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, θα είναι συνεχές.

Υπάρχουν όσοι κατά καιρούς έχουν εκφράσει ενστάσεις για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ακόμα και με ερωτήσεις στη Βουλή, πιο πρόσφατα οι διαφωνούντες με την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οι «πέντε» που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τον τρόπο λειτουργίας του επιτελικού κράτους.

Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου αναμένεται να λειτουργήσει εκτονωτικά, ενόψει και του συνεδρίου στα μέσα του μήνα. Η κορυφαία κομματική διαδικασία είναι κατά πολλούς η μεγάλη ευκαιρία του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει μια φυγή προς τα εμπρός σε μια περίοδο που το κόμμα πιέζεται και δημοσκοπικά.

Το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης είναι το πεδίο των οικονομικών παροχών, με τον πρωθυπουργό πολύ σύντομα να αλλάζει την ατζέντα με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Και σε αυτό το πεδίο βέβαια, το «γερμανικό μοντέλο» εκλογής που έχει πέσει στο τραπέζι, καθώς και το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή είναι δύο πολύ ευαίσθητα θέματα στα οποία αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις.

Το διπλό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μη βρίσκεται μετά το συνέδριο και την εκλογή γραμματέα και Πολιτικού Συμβουλίου σε περιβάλλον εσωστρέφειας, ωστόσο το διπλό μέτωπο που έχει μπροστά του ο Νίκος Ανδρουλάκης προοικονομεί μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Ως αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να επικεντρώσει στην κριτική προς την κυβέρνηση, να σηκώσει τους τόνους και να κινηθεί προγραμματικά. Αυτό έκανε και χθες με την πρόταση για την τετραήμερη εργασία.

Τα πιο δύσκολα για τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να αφορούν την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η Μαρία Καρυστιανού σύντομα θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα, ενώ ο βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη στην αντιπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ανεβάσει ταχύτητες με κάποιες δημοσκοπήσεις να τον εμφανίζουν ενισχυμένο.



Δεν είναι τυχαίο που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις τελευταίες του παρεμβάσεις δεν αφήνει έξω από το κάδρο της κριτικής τον πρώην πρωθυπουργό θυμίζοντας κυρίως τα πεπραγμένα του την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πράσινο στρατόπεδο γνωρίζουν πως μόνο ο δεύτερος στις κάλπες θα μπορεί να πάρει το χρίσμα του επικεφαλής ενός πιθανού συνασπισμού προκειμένου να νικηθεί η γαλάζια παράταξη. Θεωρούν δεδομένο πως το στοίχημα της αυτοδυναμίας έχει χαθεί για τη σημερινή κυβέρνηση. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, πριν αναμετρηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τους δικούς τους λογαριασμούς.

