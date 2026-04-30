Τα «ματωμένα» επενδυτικά νομίσματα των ΗΠΑ – Πώς ξεπλένεται χρυσός και ονομάζεται αμερικανικός

Πίσω από την πατριωτική εικονογράφηση των Αμερικανικών bullion coin (επενδυτικών νομισμάτων), με τον αετό και τη Lady Liberty, κρύβεται μια παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που χρηματοδοτεί αυταρχικά καθεστώτα, περιβαλλοντικά εγκλήματα και το οργανωμένο έγκλημα.

Η σκοτεινή διαδρομή του χρυσού, που χρησιμοποιεί το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ, που έφεραν στο φως ο9ι New York Times, καταρρίπτει την κρατική νομοθεσία που απαιτεί ο χρυσός που χρησιμοποιείται για τα επενδυτικά νομίσματα να εξορύσσεται αποκλειστικά από αμερικανικό έδαφος. Στόχος, να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των επενδυτών στηρίζουν την εγχώρια οικονομία και δεν χρηματοδοτούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό (τότε η προσοχή ήταν στραμμένη στο απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής).

Με την αγορά ενός τέτοιου νομίσματος το κράτος εγγυάται δύο πράγματα: Το βάρος και την καθαρότητα του χρυσού, και οτι το μέταλλο προέρχεται 100% από ορυχεία των ΗΠΑ.

Το «παράδοξο» που τροφοδοτεί την βία

Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, με την τιμή του χρυσού να αγγίζει το ιστορικό υψηλό των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, οι επενδυτές σπεύδουν στο πολύτιμο μέταλλο για ασφάλεια.

Αλλά, η ίδια η φρενίτιδα τροφοδοτεί τη βία και την αστάθεια από την οποία οι επενδυτές προσπαθούν να προστατευτούν. Ο χρυσός σήμερα αποτελεί το «καύσιμο» για τον εμφύλιο στο Σουδάν, τη ρωσική πολεμική μηχανή, αλλά και το μέσο για την παράκαμψη κυρώσεων από το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Η Διαδρομή του «Ξεπλύματος»: Από το Καουκάσια στο Τέξας

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται η περιοχή Καουκάσια της Κολομβίας. Εκεί, το πανίσχυρο καρτέλ Clan del Golfo ελέγχει παράνομα ορυχεία όπου εργάτες χρησιμοποιούν υδράργυρο, δηλητηριάζοντας το περιβάλλον. Η διαδικασία νομιμοποίησης είναι απλή:

Ο παράνομος χρυσός λιώνεται και αποκτά πλαστά παραστατικά μέσω αδειών μικρής κλίμακας. Εξάγεται σε διυλιστήρια των ΗΠΑ, κυρίως στο Τέξας. Εκεί αναμειγνύεται με αμερικανικό ή ανακυκλωμένο μέταλλο, λαμβάνοντας την τελική σφραγίδα της «αμερικανικής προέλευσης».

Συστηματική παράκαμψη της νομοθεσίας

Παρά τη ρητή απαγόρευση του Κογκρέσου από το 1985 για τη χρήση αποκλειστικά εγχώριου χρυσού, η διάταξη αυτή παρακάμπτεται συστηματικά επί δεκαετίες από όλες τις κυβερνήσεις. Έλεγχος του 2024 διαπίστωσε ότι το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ δεν εφάρμοζε τους απαραίτητους ελέγχους ιχνηλάτησης, ενώ οι υποσχέσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν για αυστηρότερους κανόνες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η απάντηση της Ουάσιγκτον

Μετά τις αποκαλύψεις, η στάση της Ουάσιγκτον άλλαξε. Ενώ αρχικά το Νομισματοκοπείο επέμενε στην αμερικανική προέλευση, πλέον παραδέχεται ότι οι ΗΠΑ είναι η «κύρια» και όχι η μοναδική πηγή. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των πρακτικών προμήθειας, με στόχο την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς.

Το Συμπέρασμα; Όταν ακόμη και το επίσημο κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την «καθαρότητα» της προέλευσης, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον η τιμή του χρυσού, αλλά το ποιος πραγματικά κερδίζει από την αγορά του.