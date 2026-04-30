Τετραήμερη-εργασία:-Τι-διευκρινίζουν-πηγές-της-Χαριλάου-Τρικούπη

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σηκώνουν το γάντι στις επιθέσεις που δέχτηκε η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το άνοιγμα διαλόγου για τα εργασιακά και σημειώνουν, μεταξύ άλλων ότι, «η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζομένων) και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας», προσθέτοντας ότι « η πρόταση θα εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για την πιλοτική εφαρμογή της».

Ειδικότερα, οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν:

1) Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζομένων) και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας.

2) Η πρόταση θα εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για την πιλοτική εφαρμογή της.

3) Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μετάβαση στην 4ήμερη εργασία έρχεται σε συνδυασμό με την πρόταση μας για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και την Τ.Ν. στην παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα μέσω της υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλα τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ταιριάζει σε οικονομίες γνώσης και άρα συμβατό με το μοντέλο των μειωμένων ωρών εργασίας. Δυστυχώς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν είναι προσαρμοσμένο στο ανθρώπινο δυναμικό που παράγουμε με αποτέλεσμα να έχουμε μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας και οι νέοι μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς προτείναμε την δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας ο οποίος θα επενδύσει στα πεδία των νέων τεχνολογιών, των νεοφυών επιχειρήσεων κ.ο.κ που όχι απλά είναι συμβατά με το 4ήμερο αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι επωφελούνται από αυτό.

4) Την στιγμή που έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Τ.Ν. θα μπορούσε μέσω την αύξησης της παραγωγικότητας να «καλύψει» το 10% των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει πράγματι βαρύ ιδεολογικό πρόσημο: Εμείς λέμε η μείωση των ωρών εργασίας λειτουργεί και ως εργαλείο αναδιανομής. Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το «περισσότερο».

5) Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι στο επίκεντρο κάθε μεγάλης αλλαγής βάζει τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως η όποια επέκταση του μέτρου θα έλθει μέσα από διαβούλευση με τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις.

Με λίγα λόγια η μετάβαση δεν θα γίνει άναρχα. Χρειάζεται και προτείνουμε:

Εξαντλητική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς.

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή καταχρήσεων .

Κίνητρα για επιχειρήσεις που υιοθετούν μειωμένο χρόνο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών .

Σταδιακή εφαρμογή ανά κλάδο, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα .

Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να βαφτίζουμε την υπερεργασία «ευελιξία» ή κανονικότητα.

- sofokleous10.gr

