«Το-επόμενο-Ιράν»;-Η-Άγκυρα-επιταχύνει-την-κατασκευή-αεροπλανοφόρου-60.000-τόνων-λόγω-Ισραήλ

«Είμαστε το επόμενο Ιράν»; Η Τουρκία επιταχύνει την κατασκευή αεροπλανοφόρου εκτοπίσματος 60.000 τόνων φοβούμενη ότι θα γίνει επόμενος στόχος του Ισραήλ, αναφέρει το πρακτορείο middleeasteye.

«Την ώρα που το Ισραήλ παρομοιάζει την Τουρκία με το Ιράν, και εμβαθύνει τους δεσμούς του με την Ελλάδα και την Κύπρο, η Άγκυρα ποντάρει στη ναυτική ισχύ για να επαναβεβαιώσει την ύπαρξή της» τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Με την προσοχή του κόσμου να είναι στραμμένη στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τα τουρκικά ναυπηγεία ασχολούνται με την κατασκευή του πρώτου αεροπλανοφόρου της χώρας, Mugem (Milli Uçak Gemisi).

Ο Διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, Ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του επόμενου έτους, προκαλώντας θόρυβο, καθώς πρόκειται για σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικά χρονοδιάγραμμα.

Το πλοίο, το μεγαλύτερο πολεμικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ στη χώρα, αναμένεται να έχει εκτόπισμα 60.000 τόνων και μήκος 285 μέτρα. Θα ξεπεράσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle (261 μέτρα, 42.500 τόνοι), το οποίο μέχρι σήμερα ήταν η πιο ισχυρή ναυαρχίδα της Μεσογείου. Έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 60 αεροσκάφη, με σύστημα σύντομης απονήωσης.

Μακέτα του αεροπλανοφόρου Mugem/ By Givemebaby – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156984266

Πολλοί στην Άγκυρα βλέπουν την ταχεία πρόοδο του πρότζεκτ, το οποίο ξεκίνησε μόλις τον Αύγουστο του 2025 με την προσωπική παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως ένδειξη ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να ενισχύσει το οπλοστάσιό της για να δημιουργήσει τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής εναντίον «κρατικών παραγόντων».

Οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έχουν αυξηθεί πρόσφατα, με τους Ισραηλινούς ηγέτες τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, να παρομοιάζουν όλο και περισσότερο την Τουρκία με το Ιράν.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, ένας δημοφιλής ηγέτης της αντιπολίτευσης που πιθανότατα θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο ότι η Τουρκία είναι «το επόμενο Ιράν».

Απομονωμένοι στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Άγκυρα έχει επιταχύνει τα έργα στην αεράμυνα και τις μη επανδρωμένες πλατφόρμες, καθώς και τη γραμμή παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών Kaan πέμπτης γενιάς, μετά από δύο γύρους πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ΗΠΑ.

Η Μεϊσούνε Γιασάρ, ακαδημαϊκός που ειδικεύεται στην τουρκική ναυτική δύναμη, δήλωσε ότι η όλο και στενότερη συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο ωθεί την Τουρκία να επικεντρωθεί στις ναυτικές της δυνατότητες.

Παρόλο που τέτοια αεροπλανοφόρα συνήθως αναπτύσσονται σε ανοιχτές θάλασσες, η Γιασάρ διευκρινίζει ότι η Άγκυρα μπορεί να δει το Mugem ως μοχλό πίεσης «που μπορεί να αποτρέψει πιθανούς εχθρικούς παράγοντες στην περιοχή».

«Οι σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ έχουν καταστήσει αυτή τη συμμαχία πολύ αποτελεσματική και η στάση τους γίνεται αρκετά επιθετική», δήλωσε η Γιασάρ στο Middle East Eye.

«Η Τουρκία απομονώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό το αεροπλανοφόρο αποτελεί τόσο μια πρόσθετη δυνατότητα όσο και μια στρατηγική αναγκαιότητα».

Η κατασκευή ενός αεροπλανοφόρου δεν είναι μια νέα ιδέα στην Τουρκία. Οι ρίζες της μπορούν να εντοπιστούν στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Γιανκί Μπαγκτζίογλου, απόστρατος ναύαρχος του τουρκικού ναυτικού, δήλωσε ότι μια ιδέα για αναπτύξεις δυνάμεων σε ανοιχτή θάλασσα αναπτύχθηκε το 1993, η οποία περιελάμβανε ελαφρά αεροπλανοφόρα, αμφίβια πλοία εφόδου και διατλαντική προβολή ισχύος.

Δήλωσε στο MEE ότι το έργο υλοποιήθηκε γύρω στο 2017, ως απάντηση σε μια μελέτη για το μέλλον της ναυτικής δύναμης.

«Η ανάγκη για ένα αεροπλανοφόρο ήρθε στο προσκήνιο», είπε.

Τα αρχικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το αεροπλανοφόρο TCG Anadolu της Άγκυρας, προέβλεπαν την αγορά μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς stealth, των F-35. Ωστόσο, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα το 2019, κάτι που την ανάγκασε να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Προς το παρόν, ο τουρκικός στρατός σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Kizilelma, το οποίο έχει δυνατότητες stealth, μαζί με το ελαφρύ μαχητικό αεροσκάφος Hurjet και μια πιθανή ναυτική έκδοση του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς Kaan στο πλοίο. Θα αναπτυχθεί επίσης το drone Bayraktar TB3, το οποίο ήδη επιχειρεί στο TCG Anadolu με δυνατότητα σύντομης απονήωσης με υποβοήθηση από τεχνητή νοημοσύνη.

