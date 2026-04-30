Τράπεζα της Αγγλίας: Σταθερά τα επιτόκια στο 3,75% – «Ιδιαίτερα αβέβαιες» οι προοπτικές

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε την Πέμπτη να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, όπως ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν γίνεται φυσικά να παραβλέψουν τους κινδύνους λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, ο οποίος επηρεάζει τις τιμές ενέργειας.

Στη συνεδρίασή της που ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2026, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) αποφάσισε με πλειοψηφία 8–1 να διατηρήσει το Επιτόκιο της Τράπεζας στο 3,75%. Ένα μέλος ψήφισε υπέρ της αύξησης του επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4%.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καθιστά τις προοπτικές για τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας ιδιαίτερα αβέβαιες, σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας, αλλά θα καθοριστεί με στόχο η προσαρμογή της οικονομίας σε αυτές ούτως ώστε να επιτευχθεί βιώσιμα ο στόχος του 2% για τον πληθωρισμό.

Η πολιτική στάση που απαιτείται για την επίτευξη αυτού θα εξαρτηθεί από την έκταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται στην οικονομία, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η ΒοΕ περιμένει να δει πώς η αύξηση του κόστους ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις θα επηρεάσουν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 3% τον Φεβρουάριο, λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων.

