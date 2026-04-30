Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, April 30
    ΥΠΕΘΟΟ: Παράταση της υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση αιγιαλού

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Την παράταση έως και τις 31/05/2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 30/04/2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

    Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.