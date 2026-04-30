Χρηματιστήριο:-Σε-πλήρη-εξέλιξη-η-αναμέτρηση-με-τις-2200-μονάδες-του-ΓΔ

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα και συναλλακτική υποτονικότητα, με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται στο μεγαλύτερο μέρος, με πρωταγωνιστές τις μετοχές του ομίλου Βιοχάλκο που κινήθηκαν ανοδικά. Όμως, μετά τις 4μμ και ως τις δημοπρασίες οι πωλητές υπερίσχυσαν με το ΓΔ να κλείνει με απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώθηκαν στο 3,866% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν καθώς το σκηνικό στη Μ. Ανατολή δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,23%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,97%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,32%), το ΔΑΑ (-1,50%), η Allwyn (-2,35%), ο ΟΤΕ (- 1,65%), η Metlen (-1,55%), η Aegean (-2,13%) και ο Φουρλής (-0,86%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+1,92%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,78%), η ΕΛΧΑ (+2,81%), η ΜΟΗ (+3,68%), η Helleniq Energy (+1,48%), η Cenergy (+6,72%), o Τιτάν (+1,14%) και η ΕΥΔΑΠ (+1,58%). Απολογιστικά, 48 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΥΔΑΠ, ο Aktor, η Q&R, το Ιατρικό Κέντρο και Φαίς ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους. Αμετάβλητα στο εύρος 3,50-3,75% διατήρησε η Fed τα επιτόκιά της.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο πληθωρισμός, αβεβαιότητα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δηλώνει ο Πάουελ. Σε πλήρη εξέλιξη η αναμέτρηση με τις 2200 μονάδες του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.