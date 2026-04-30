AI: Google ο μεγάλος κερδισμένος – Amazon, Microsoft τραβούν μπροστά, η Meta πληρώνει το τίμημα των δαπανών

Μια καταιγίδα εταιρικών αποτελεσμάτων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς αποκάλυψε την πραγματική εικόνα της μάχης στην τεχνητή νοημοσύνη: η Google και η Amazon κεφαλαιοποιούν ήδη τις τεράστιες επενδύσεις τους, ενώ η Meta δείχνει να μένει πίσω, πληρώνοντας το τίμημα της επιθετικής στρατηγικής δαπανών χωρίς άμεση απόδοση.

Η Google μετατρέπει τις επενδύσεις σε ανάπτυξη

Η Alphabet εμφανίζεται ως ο μεγάλος κερδισμένος του τελευταίου κύκλου αποτελεσμάτων. Η Google κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στη μονάδα cloud, με έσοδα που έφτασαν τα 20 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και υποδομές ενίσχυσε την ανάπτυξη, ενώ η εταιρεία σημείωσε «ουσιαστική επιτάχυνση» στους ρυθμούς αύξησης.

«Τα μοντέλα μας έχουν ισχυρή δυναμική και φέρνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια δισεκατομμυρίων χρηστών», δήλωσε ο CEO της Google, Σάνταρ Πιτσάι.

Στον αντίποδα, η Meta δυσκολεύεται να πείσει τις αγορές ότι οι τεράστιες επενδύσεις της αποδίδουν.

Η μετοχή της υποχώρησε έντονα, καθώς η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και τα 145 δισ. δολάρια για το έτος. Παρά το μέγεθος των επενδύσεων, η Meta δεν έχει ακόμη να επιδείξει αντίστοιχα αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με την Google, δεν διαθέτει ισχυρή παρουσία στο cloud, ενώ η αυτόνομη εφαρμογή AI για καταναλωτές δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει υψηλά επίπεδα χρήσης.

Ο CEO, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη «πολύ ακριβές σχέδιο» για την ανάπτυξη των επιμέρους προϊόντων AI, ενισχύοντας τον προβληματισμό των επενδυτών.

Amazon και Microsoft: Σταθερή άνοδος

Η Amazon συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της, με τη μονάδα cloud να καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 28% — τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί βασικό δείκτη της προόδου της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία επωφελείται επίσης από τις επενδύσεις της σε κορυφαίες startups όπως η Anthropic και η OpenAI. Αντίστοιχα, η Microsoft προβλέπει αύξηση περίπου 40% στις πωλήσεις της πλατφόρμας Azure για το τρέχον τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο της ΑΙ.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για το πόσο γρήγορα μετατρέπεται η τεχνολογία σε έσοδα, με τη διείσδυση των εργαλείων Copilot να εξελίσσεται σταδιακά.

Η μάχη των τρισεκατομμυρίων

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογική κούρσα, αλλά μια επένδυση τρισεκατομμυρίων σε υποδομές και δεδομένα.

Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι οι τεράστιες δαπάνες μεταφράζονται σε πραγματική ανάπτυξη. Σε αυτή τη φάση, η αγορά δείχνει να επιβραβεύει όσους μπορούν να παρουσιάσουν άμεσα αποτελέσματα — και να τιμωρεί όσους ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της υπόσχεσης.

Η μάχη της ΑΙ περνά έτσι από τη θεωρία στην πράξη. Και, όπως φαίνεται, δεν κινούνται όλοι με τον ίδιο ρυθμό.