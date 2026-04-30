alumil:-Ισχυρή-εκκίνηση-και-συνέχεια-στο-2026

Στην Alumil (ΑΛΜΥ) τα οικονομικά στοιχεία του 2025 διαμορφώνουν μια πορεία με συνέχεια, βάθος και αυξανόμενη ποιότητα κερδοφορίας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα €508,5 εκατ., αυξημένος κατά 11,7%, περνώντας για πρώτη φορά το όριο των €500 εκατ. Η άνοδος αυτή στηρίζεται σε πραγματική διεύρυνση δραστηριότητας, καθώς οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά 9,3%. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δείχνει ενίσχυση παρουσίας στις αγορές και όχι ανέβασμα των τιμών.

Η λειτουργική επίδοση ακολουθεί με ακόμη πιο έντονο ρυθμό. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €61,2 εκατ., ενισχυμένο κατά 21,5%, με περιθώριο 12,03% . Η διεύρυνση του περιθωρίου αποτυπώνει καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικής βάσης και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση του κόστους σε σχέση με τον αυξημένο όγκο εργασιών.

Στην τελική γραμμή, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε €30,7 εκατ., αυξημένα κατά 61,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €34,6 εκατ. Το ποσό αυτό αφορά τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη και δεν ταυτίζεται πλήρως με το ποσό που καταλήγει στους μετόχους της μητρικής.

Η ανάλυση σε βάθος αποκαλύπτει ότι η ενίσχυση της κερδοφορίας δεν προέρχεται από ένα μόνο σημείο, αλλά από συνδυασμό όγκου, γεωγραφικής διασποράς και καλύτερης λειτουργικής απόδοσης. Οι θυγατρικές του εξωτερικού λειτουργούν ως βασικός επιταχυντής, με παρουσία σε περισσότερες από 60 αγορές και ισχυρή δραστηριότητα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση.

Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα €143,7 εκατ., με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός/EBITDA να βελτιώνεται σε 2,35x από 2,93x . Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε €192,5 εκατ., ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €26,6 εκατ., καλύπτοντας τις επενδυτικές ανάγκες του ομίλου. Η συνδυασμένη αυτή εξέλιξη περιορίζει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων για τη διοίκηση.

Η πρώτη ένδειξη για το πώς εξελίσσεται το 2026 έρχεται από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, τα οποία δείχνουν ότι η δυναμική του 2025 όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται. Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €132,3 εκατ. έναντι €112,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 17,12%, ενώ σε όρους όγκου η άνοδος έφτασε στο 13,57% (16,8 χιλ. τόνοι από 14,8 χιλ. τόνους). Η διπλή αυτή ενίσχυση, σε αξία και ποσότητα, δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ένταση της ζήτησης και τη δυνατότητα του ομίλου να την εξυπηρετεί.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η γεωγραφική διάρθρωση αυτής της ανάπτυξης. Η δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή κινείται με υψηλότερους ρυθμούς, με την ALUMIL MIDDLE EAST να καταγράφει αύξηση πωλήσεων 27,65% σε αξία και 25,86% σε όγκο. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι ο όμιλος έχει καταφέρει να τοποθετηθεί σε αγορές με αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα και να αποσπά μερίδια μέσα από έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ταυτόχρονα, η συνολική λειτουργία εμφανίζει ομαλή ροή σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγής, με επάρκεια πρώτων υλών και ισχυρό ανεκτέλεστο έργων. Αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι διακυμάνσεις στις πρώτες ύλες και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο. Η Alumil διατηρεί δραστηριότητα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αίγυπτο, χωρίς έκθεση σε περιοχές υψηλού ρίσκου, κάτι που περιορίζει πιθανές διαταραχές στη ροή εργασιών.

Στο επενδυτικό σκέλος, το 2026 αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δύο κομβικές κινήσεις. Η νέα παραγωγική μονάδα διέλασης στην Αίγυπτο και η ρομποτική αποθήκη προφίλ αλουμινίου στο Κιλκίς αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα και να βελτιώσουν την ταχύτητα εκτέλεσης παραγγελιών. Η επίδραση αυτών των επενδύσεων πέρα από την αύξηση της ποσότητας παραγωγής· επηρεάζει άμεσα το κόστος, τον χρόνο παράδοσης και την ικανότητα ανάληψης μεγαλύτερων έργων.

Συνολικά, η εκκίνηση του 2026 διαμορφώνει ένα πλαίσιο όπου ο όμιλος κινείται με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε αξία και όγκο, ενισχύει την παρουσία του σε αγορές υψηλής ζήτησης και προχωρά σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγική του ισχύ. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέχεια της ανοδικής πορείας σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής απόδοσης μέσα στη χρήση.

Διαγραμματικά η μετοχή στο μακροπρόθεσμο chart τιμών φαίνεται να διαμορφώνει συνθήκες διάσπασης της αντίστασης στα €6,22 με άπλωμα της κίνησης πρός το επόμενο επίπεδο των €7,50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 30, 2026