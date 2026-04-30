Fais Group: Αύξηση πωλήσεων 7% το 2025 – Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή

Παρά τις ήπιες επιδόσεις του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2025, ο Όμιλος Φάις κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Αυξημένες κατά 7% ήταν οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Φάις για το 2025 και ανήλθαν στα 226 εκατ. ευρώ από 210,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 45,3% έναντι 45,4% το 2024 του συγκρίσιμου περιθωρίου πέρυσι.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανέρχονται σε 45,1 εκατ. ευρώ από 41,4 εκατ. ευρώ το 2024, αύξηση κατά 9%

Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη μετά Φόρων του 2025 ανέρχονται σε 15,6 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 11%

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρά τις ήπιες επιδόσεις του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2025, ο Όμιλος Φάις κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA, η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης έρχονται να επιβεβαιώσουν την χρηματοοικονομική ευρωστία και την αποτελεσματική στρατηγική.

Ο τομέας της ένδυσης & υπόδησης κατέγραψε αύξηση πωλήσεων το 2025 κατά 5% με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 168,2 εκατ. ευρώ, με την συνεισφορά των προϊόντων ένδυσης & υπόδησης στις πωλήσεις του Ομίλου για το 2025, να ανέρχεται στο 74,4%.

Οι πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν στα 30,2 εκατ. ευρώ, με την συνεισφορά των καλλυντικών προϊόντων στις πωλήσεις του Ομίλου για το 2025, να ανέρχεται σε 13,4%.

Τα έσοδα του τομέα της εκμετάλλευσης ακίνητων αυξήθηκαν κατά 32% στα 13,7 εκατ. ευρώ με την συνεισφορά αυτών στις πωλήσεις του Ομίλου για το 2025, να ανέρχεται σε 6,1%, Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον αυξημένο κύκλο εργασιών α) της ONE OUTLET A.E. κατά περίπου 7% ή 500.000 ευρώ και β) της L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά 3,7 εκατ. ευρώ καθώς οι πωλήσεις της ενσωματώθηκαν για ολόκληρη την τρέχουσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη που τα αποτελέσματα της ενσωματώθηκαν στον Όμιλο από την ημερομηνία εξαγοράς ήτοι την 30/9/2024 ή για περίοδο 3 μηνών.

Tέλος, οι πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα 13,9 εκατ. ευρώ, από 13,3 εκατ. ευρώ με την συνεισφορά των λοιπών πωλήσεων στις πωλήσεις του Ομίλου για το 2025, να ανέρχεται σε 6,2%.

Η εταιρεία αποφάσισε την διανομή μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία). Η μερισματική απόδοση με βάση το κλείσιμο της 30/4/2026 αντιστοιχεί σε 4,3% περίπου. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία

Η κα Λού Φάις, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κος Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος, της Φάις Συμμετοχών, δήλωσαν από κοινού:

«Παρά το ήπιο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιώσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 225 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται σε περίπου 45 εκατ ευρώ. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν σαφή δείγματα της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Όπως είχαμε δηλώσει κατά την είσοδό μας στο Χρηματιστήριο, προχωρήσαμε σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, εξαγοράσαμε ποσοστά μειοψηφίας που δεν μας ανήκαν πλήρως, συγχωνεύσαμε εταιρείες του Ομίλου και μειώσαμε τον τραπεζικό δανεισμό μας.

Κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Στο City Link άνοιξαν οι boutiques Chloé και Jimmy Choo, καθώς και η νέα KALOGIROU, ενώ επιταχύναμε το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano με συνολικά 11 νέα καταστήματα, όπως στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Mall της Λεμεσού, στη Ρουμανία, ενώ ξεκίνησε η δραστηριοποίησή μας στην Τσεχία με δύο νέα καταστήματα στην Πράγα.

Τον Σεπτέμβριο άνοιξε το νέο κατάστημα–συνεργείο Harley-Davidson, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, ενώ προχωρήσαμε σε συμφωνία με την ERGON για τη μίσθωση, διαχείριση και συντήρηση της Αγοράς Μοδιάνο. Επίσης, προσφάτως ανακοινώσαμε και την πώληση του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ, μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και απελευθερώνει πόρους για την υλοποίηση των αναπτυξιακών μας στόχων.

Η εισροή κεφαλαίων από την είσοδο στο Χρηματιστήριο και οι επενδύσεις που υλοποίησε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του 2025 αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με διαφάνεια, συνέπεια και δέσμευση. Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας».