jumbo:-Η-Τουρκία,-ο-νέος-τύπος-καταστημάτων-και-το-κόστος-του-πολέμου

Όλα όσα είπε ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές

Επιθετικό χαρακτήρισε το επενδυτικό πλάνο της Jumbo για τα επόμενα 2-3 έτη ο επικεφαλής του ομίλου Απόστολος Βακάκης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα σχέδια της επόμενης μέρας και σχολιάζοντας με τον συνήθη γλαφυρό του τρόπο τα όσα συμβαίνουν. Ο όμιλος Jumbo έκλεισε το 2025 με ρεκόρ πωλήσεων ύψους 1,23 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 320 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η διοίκηση αναμένει αύξηση πωλήσεων κατά 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310-320 εκατ. ευρώ.

Το άνοιγμα στην Τουρκία

Μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το 2025 και ερωτηθείς για το άνοιγμα στην Τουρκία ο κ. Βακάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως «Μπαίνουμε με το e-shop στα τέλη του 2026 για να κερδίσουμε εμπειρία και μερίδια αγοράς. Μπαίνουμε μόνο με το e-commerce, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, δοκιμάζουμε τα νερά το 2026 και θα πετάξουμε κάτω από τα ραντάρ για να ζυγίσουμε τα πράγματα».

«Πρέπει να αξιολογήσουμε την πραγματικότητα της εν λόγω αγοράς. Δεν έχουμε νούμερα στο μπάτζετ μας για τη δραστηριότητά μας στην Τουρκία», πρόσθεσε ο κ. Βακάκης, για να εξηγήσει στη συνέχεια πως «για εμάς η Τουρκία είναι μια επιπλέον δραστηριότητα». Εμφανίστηκε ωστόσο βέβαιος ότι «οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα από τον Ευρωπαίο για ένα προϊόν, κάνουν πολλά παιδιά».

Ο νέος τύπος καταστημάτων και οι νέες αγορές

Ο επικεφαλής της Jumbo έκανε ειδική μνεία και στον νέο τύπο καταστημάτων που σχεδιάζει ο όμιλος. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου μοντέλου καταστημάτων τύπου «pop-up», αξιοποιώντας και την εμπειρία από αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεργατών του στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με το τυπικό υπερ-κατάστημα Jumbo, το οποίο έχει μέση επιφάνεια άνω των 9.000 τ.μ., τα καταστήματα αυτά θα είναι μικρότερης κλίμακας και θα προσφέρουν στοχευμένο προϊοντικό μείγμα. Τα καταστήματα «pop-up» θα μπορούν να αναπτύσσονται σε εμπορικά κέντρα, ενισχύοντας την προσβασιμότητα προς τον καταναλωτή και τη διείσδυση του ομίλου σε αγορές όπου ήδη διαθέτει παρουσία μέσω υπέρ-καταστημάτων. Το μοντέλο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί η αποδοτικότητά του, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σταδιακά σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου.

Το πρώτο κατάστημα αυτού του τύπου προγραμματίζεται να λειτουργήσει στη Ρουμανία (Iasi) εντός του 2026, όπου ήδη λειτουργεί υπερ-κατάστημα Jumbo, λειτουργώντας ως πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου. «Το project αυτό σχεδιάστηκε για την αγορά του Καναδά και μέσα σε εμπορικά κέντρα», εξήγησε ο κ. Βακάκης, για να συμπληρώσει πως «πιθανότατα θα εισαγάγουμε τέτοια καταστήματα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε για να αποκτήσουμε τεχνογνωσία».

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του ομίλου έκανε λόγο για επέκταση και σε νέες αγορές στον Βορρά. Ο λόγος για έξι νέες αγορές στις οποίες η επέκταση θα γίνει μέσω franchise. «Έχουμε περισσότερη δουλειά από όση μπορούμε να διαχειριστούμε. Απαιτείται επένδυση σε υποδομές για να μπούμε σε νέες αγορές, θα είναι στον Βορρά και θα είναι στρατηγικής σημασίας. Θα υπογράψουμε τη συνεργασία και θα δούμε. Κάθε συζήτηση τώρα είναι πρώιμη», πρόσθεσε.

Η επέκταση στον Καναδά

Εστιάζοντας περισσότερο στην επέκταση στον Καναδά ο κ. Βακάκης επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο παραμένει ζωντανό, ωστόσο έχει πάρει «παράταση» λόγω του πολέμου. Υπενθυμίζεται εδώ ότι την επέκταση στον Καναδά έχει αναλάβει να «τρέξει» ο Ισραηλινός όμιλος Fox Group που αναπτύσσει και το σήμα στο Ισραήλ. «Δεν ελέγχουμε εμείς τη διαδικασία αλλά ο συνεργάτης μας. Είναι Ισραηλινός και αυτή τη στιγμή με το ένα χέρι πολεμά και με το άλλο δουλεύει», σημείωσε με νόημα ο κ. Βακάκης.

Το κόστος… αναποτελεσματικότητας λόγω πολέμου

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Βακάκης δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων και για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, με επίκεντρο τις πολεμικές συρράξεις.

Όπως σημείωσε, «υπάρχει ένα κόστος αναποτελεσματικότητας λόγω του πολέμου», εξηγώντας ότι παράγοντες όπως το κόστος μεταφοράς, η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και η γενικότερη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των margins.

«Το ονομάζουμε κόστος της αναποτελεσματικότητας λόγω του πολέμου, λόγω των διαφόρων παραγόντων. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε επίσης πολλά οφέλη από αυτό, επειδή είμαστε μια εταιρεία που διαθέτει υποδομές, έχει θετική ταμειακή ροή, διαθέτει ρευστότητα. Αλλά θα ήταν λάθος να προγραμματίζουμε με αισιοδοξία σε περιόδους αναταραχής», πρόσθεσε.

Μάλιστα δεν δίστασε να εξηγήσει ότι «όποιος λέει ότι μπορεί να προβλέψει τι συμβαίνει σήμερα ή ότι είναι καλύτερος από τον Τραμπ ή καλύτερος από τον Μακρόν ή καλύτερος από αυτόν ή καλύτερος από εκείνον, δεν θέλω να το ακούσω».

Το δίκτυο

Ο Όμιλος Jumbo αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Μάλιστα, μέσα στην επόμενη δεκαετία το δίκτυο θα μπορούσε να φτάσει τα 116 καταστήματα. Στρατηγικός στόχος είναι η εδραίωση ως ισχυρός περιφερειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με μέσο ρυθμό προσθήκης περίπου δύο νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως.

Ειδικότερα, σχεδιάζονται:

Στην Ελλάδα: τουλάχιστον 4 νέα υπερ-καταστήματα στα επόμενα τρία χρόνια.

Στην Κύπρο: 2 νέα καταστήματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στη Βουλγαρία: 1 νέο υπερ-κατάστημα εντός διετίας.

Στη Ρουμανία: νέο κατάστημα στο Baia Mare εντός 2026. Στόχος ο διπλασιασμός των καταστημάτων σε 10 χρόνια.

Επενδύσεις σε υποδομές και logistics

Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Jumbo έχει προσυμφωνήσει την αγορά ενός Giga κέντρου διανομής (60.000τμ) στη Ρουμανία για τη βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας της χώρας. Επίσης προχωρά στην ανάπτυξη δύο ακόμα κέντρων διανομής:

στη Θεσσαλονίκη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 για την κάλυψη της Βόρειας Ελλάδας και της Βουλγαρίας

στα Οινόφυτα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε 2–3 έτη, για την κάλυψη της Ελλάδας και των διεθνών δραστηριοτήτων.

Το σύνολο των επενδύσεων σε κέντρα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 95 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.