lavipharm:-Το-ταμπλό-τώρα-αρχίζει-να-καταλαβαίνει

Η Lavipharm (ΛΑΒΙ), όπου μπαίνει στο 2026 με αριθμούς που έχουν βάρος και με κινήσεις που ανεβάζουν την εταιρεία σε μεγαλύτερο επενδυτικό κάδρο. Το 2025 έκλεισε με πωλήσεις €70,0 εκατ. προ rebate & clawback, αυξημένες κατά 14,8%, και προσαρμοσμένο EBITDA €15,5 εκατ., αυξημένο κατά 48,9%. Η διαφορά ρυθμού ανάμεσα στις πωλήσεις και στη λειτουργική κερδοφορία έχει τη δική της αξία: η εταιρεία βγάζει καλύτερα λεφτά από κάθε ευρώ τζίρου, με το μίγμα να μετακινείται προς δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Στην ελληνική αγορά λιανικής φαρμάκου, η Lavipharm κατέγραψε άνοδο 28,2%, απέναντι σε μια αγορά που κινήθηκε κοντά στο 5,7%, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 1,16% και βελτιώνοντας τη θέση της από την 30ή στην 25η. Για έναν θεσμικό επενδυτή, εδώ βρίσκεται η ουσία της ανάγνωσης μιας που δεν μιλάμε μόνο για αύξηση πωλήσεων, αλλά για μεταφορά μεριδίων μέσα σε ένα ώριμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η απόκλιση στους ρυθμούς ανάπτυξης δείχνει ότι η εταιρεία έχει βρει “γραμμή” στο χαρτοφυλάκιο και στην εμπορική της λειτουργία. Επιλέγει κατηγορίες που δίνουν καλύτερη απόδοση, πιέζει την παρουσία της στο δίκτυο φαρμακείων και μετατρέπει αυτή την πίεση σε τζίρο με ποιότητα. Η άνοδος στην κατάταξη ήρθε από συνεχή ενίσχυση της θέσης της σε διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες.

Για την αγορά, τέτοιες επιδόσεις σημαίνουν ότι μια εταιρεία μικρότερου μεγέθους κερδίζει χώρο απέναντι σε ισχυρότερους παίκτες και το κάνει με τρόπο που ενισχύει τα περιθώριά της στηρίζοντας έτσι υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης στη συνέχεια.

Το Durogesic είναι το μεγάλο χαρτί. Η απόκτηση δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και παραγωγής του διαδερμικού επιθέματος φεντανύλης σε 24 χώρες, με τίμημα 12 εκατ. δολάρια, αλλάζει τελείως την οικονομική προοπτική της εταιρείας. Η διοίκηση τοποθετεί στο τραπέζι δυνητική αύξηση ετήσιων εσόδων κατά 60% μετά την ενσωμάτωση, ενώ η παρουσίαση μιλά για περιθώριο EBITDA που μπορεί να κινηθεί από το 22% της Lavipharm στο 31% με παραγωγή από Janssen και στο 37% με παραγωγή από Lavipharm.

Εδώ βρίσκεται το απόλυτο ζουμί για τον επενδυτή. Το προϊόν δεν απαιτεί νέο βαρύ παραγωγικό κύκλο. Η Παιανία έχει ήδη υποδομή, τεχνογνωσία και χώρο παραγωγής. Άρα η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να περάσει με καλύτερη σχέση κόστους – απόδοσης. Όταν ένα asset φέρνει πρόσθετο τζίρο, μεγαλύτερα περιθώρια και αξιοποιεί εγκαταστάσεις που έχουν ήδη πληρωθεί, τότε η επίδραση στο EBITDA γίνεται πιο έντονη από μια απλή εμπορική προσθήκη.

Παράλληλα, η φαρμακευτική κάνναβη δίνει μια δεύτερη γραμμή επιτάχυνσης. Από περίπου €545 χιλ. το 2024, οι πωλήσεις ανέβηκαν στα €8,7 εκατ. το 2025, ενώ η διοίκηση βλέπει υπερδιπλασιασμό μέσα στο 2026. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει και ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Δεν κουβαλά τις ίδιες επιβαρύνσεις rebate και clawback που πιέζουν την κλασική φαρμακευτική αγορά. Αυτό αφήνει καλύτερη οικονομική απόδοση στην εταιρεία και δίνει στη Lavipharm έναν δεύτερο μοχλό κερδοφορίας, πέρα από τα διαδερμικά.

Οι εξαγωγές συμπληρώνουν τη χρηματιστηριακή εξίσωση. Ήδη πάνω από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών έρχεται από διεθνείς αγορές, ενώ οι νέες συμφωνίες σε Ταϊβάν, Γερμανία, Μεξικό, Ισπανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανοίγουν πρόσθετα κανάλια διάθεσης. Ειδικά στη φεντανύλη, η εταιρεία έχει αυξήσει σταθερά τα μερίδιά της σε βασικές αγορές, με την παρουσίαση να αναφέρει άνοδο του συνολικού μεριδίου EUR5 από περίπου 7% σε 13%.

Το ισοζύγιο ρίσκου – απόδοσης βελτιώνεται και από τον ισολογισμό. Ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA έχει κατέβει στο 1,7x, από πολύ υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας στη διοίκηση μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτή η πειθαρχία έχει σημασία, γιατί η Lavipharm δηλώνει ανοιχτή σε νέες “έξυπνες” εξαγορές, με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου.

Το 2025 έδειξε ότι η εταιρεία μπορεί να αυξάνει κέρδη γρηγορότερα από πωλήσεις. Το 2026 και κυρίως το 2027-2028 θα κρίνουν πόση από την αξία του Durogesic, της κάνναβης και των εξαγωγών θα περάσει στο ταμπλό. Αν η εκτέλεση ακολουθήσει τις δεσμεύσεις της διοίκησης, η Lavipharm έχει μπροστά της μια διετία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο την αποτιμά η αγορά.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή έχει γράψει νέο υψηλό 6.150 ημερών (καλοκαίρι του 2009), περνώντας πάνω από την περιοχή αντίστασης των €1,46 ευρώ. Επιβεβαίωση της τμήσης θα δώσει χώρο για κίνηση μέσα στο επόμενο μεσοπρόθεσμο εύρος διακύμανσης των €1,75 με €1,88.

April 30, 2026