Medicon: Αύξηση 32,6% στα καθαρά κέρδη το 2025

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 10,64% και ανήλθε σε 3,77 εκατ. ευρώ έναντι 3,41 εκατ. ευρώ το 2024.

Αυξήθηκαν κατά 32,6% τα κέρδη μετά φόρων της Medicon για το 2025 και ανήλθαν στα 1,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,33 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι πωλήσεις του Ομίλου, μετά την αφαίρεση των rebates και claw back ανήλθαν σε 17,95 εκατ. ευρώ έναντι 18,37 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένες κατά 421 χιλ. και ποσοστό 2,29%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των ανωτέρω μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ( Διαγνωστικά εργαστήρια), στην οποία συνέβαλε αφενός η αύξηση του κύκλου εργασίων τους καθώς και η μείωση του ποσοστού του Clawback.

Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν στα 19,76 εκατ. ευρώ από 18,56 εκατ. ευρώ Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου ( Καθαρή θέση ως % του συνόλου ενεργητικού χωρίς τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Προθεσμιακές καταθέσεις) στις 31/12/2025 ήταν 89,80%.

Ο δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 8,21 εκατ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά την μητρική εταιρεία.

Όσον αφορά στα Οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας «MEDICON HELLAS AE», ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 16,46 εκατ. ευρώ έναντι 16,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 2,93%.

Το EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε 3,32 εκατ. ευρώ έναντι 3,64 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,82% .

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 1,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μείωση των μεγεθών για την μητρική εταιρεία οφείλεται, στην μείωση του κύκλου εργασιών, στην αύξηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον στην μείωση συνέβαλλε και η για πρώτη εφαρμογή του άρθρου 72 του ν. 5129/2024 για επιβολή και απόδοση έκπτωσης (rebate) για τα ιατροτεχνολογικά προϊοντα και τα προιόντα αντιδραστηρίων.