meta:-Πτώση-άνω-του-5%-της-μετοχής-αφού-δαπάνες-και-αύξηση-χρηστών-απογοήτευσαν

Σημαντικές απώλειες που ξεπερνούν το 5,5% καταγράφει η μετοχή της Meta στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street καθώς τα στοιχεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αύξηση των χρηστών δεν έπιασαν την εκτίμηση της Wall Street.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 7,32 δολάρια, ωστόσο το μέγεθος αυτό δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις προβλέψεις της αγοράς.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 56,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έβλεπαν 55,45 δισ. δολάρια.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 19,84 δισεκατομμύρια δολάρια, αισθητά χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 27,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την StreetAccount, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές.

Ωστόσο, η Meta δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος θα κυμανθούν μεταξύ 125 δισ. δολ. και 145 δισ. δολ., αυξημένες από το προηγούμενο εύρος των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα συνολικά έξοδα της Meta για το έτος παραμένουν αμετάβλητα από τις προηγούμενες προβλέψεις της εταιρείας και προβλέπεται να κυμανθούν στην περιοχή των 162 δισ. δολ. έως 169 δισ. δολ..

Επίσης, η εταιρεία ανέφερε 3,56 δισεκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες για το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο έχασε τις προβλέψεις της Wall Street για 3,62 δισεκατομμύρια.

Η Meta δήλωσε ότι οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση και σημείωσε ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα πρέπει να κυμανθούν από 58 δισεκατομμύρια έως 61 δισεκατομμύρια δολάρια.