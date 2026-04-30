Microsoft: Kαθαρά κέρδη 31,78 δισ. δολαρίων με «όχημα» το Azure – Στο +18% ο κύκλος εργασιών

Ισχυρά μεγέθη γ’ τριμήνου εξασφάλισε η Microsoft την Τετάρτη, με άλμα εσόδων 18% στα 82,89 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 81,39 δισ. δολάρια, με τα καθαρά της κέρδη να διαμορφώνονται σε 31,78 δισ. δολάρια, ή 4,27 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένα από 25,82 δισ. δολάρια, ή 3,46 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, ανέφερε 31,9 δισ. δολάρια σε τριμηνιαίες κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυξημένες κατά 49% σε ετήσια βάση αλλά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των 34,9 δισ. δολαρίων μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha.

Τα έσοδα από το Azure της Microsoft και άλλες υπηρεσίες cloud αυξήθηκαν 40% ενώ αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των StreetAccount και CNBC ανέμεναν 39,3% και 38,8% αντίστοιχα.

Το τμήμα Intelligent Cloud, που περιλαμβάνει το Azure, προϊόντα και υπηρεσίες cloud GitHub και Nuance, κατέγραψε έσοδα 34,68 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τα 34,27 δισ. δολάρια που εκτιμούσαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount.

Το τμήμα Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικών Διαδικασιών της Microsoft, το οποίο περιλαμβάνει τα Office, LinkedIn και επιχειρηματικό λογισμικό Dynamics, πέτυχε έσοδα 35,01 δισ. δολαρίων, ποσό αυξημένο 17% ετησίως και ξεπέρασε τα 34,43 δισ. δολάρια που εκτιμούσε η StreetAccount.

Η μονάδα More Personal Computing της Microsoft, η οποία περιλαμβάνει τα Windows, το Xbox, τις συσκευές Surface και το Bing, συνέβαλε με έσοδα 13,19 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 1% σε ετήσιο επίπεδο αλλά πάνω από την εκτίμηση της StreetAccount για 12,73 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά ετήσια έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη ανέρχονται πλέον σε 37 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 123%. Η μετοχή της Microsoft μετρά απώλειες 12% μέχρι στιγμής το 2026, μετά τη χειρότερη τριμηνιαία της απόδοση από το 2008.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ευρύτερη ανησυχία της αγοράς ότι η ΑΙ θα καταβροχθίσει το λογισμικό, και στους φόβους που αφορούν συγκεκριμένα την εταιρεία ότι οι μεγάλες επενδύσεις της στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.