prodea:-Εγκρίθηκε-η-απόσχιση-του-κλάδου-logistics

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Διασπώμενη» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε στις 27.04.2026 την έγκριση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης (εφεξής το «Σχέδιο Διάσπασης») δι’ απόσχισης του κλάδου logistics της Εταιρείας (εφεξής ο «Κλάδος») και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (εφεξής η «Διάσπαση»).

Ο Κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στην απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics (όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs, διαμετακομιστικά κέντρα και συναφείς υποδομές με σκοπό την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας), όπως αυτά αποτυπώνονται στην λογιστική κατάσταση του Κλάδου με ημερομηνία 31.03.2026 (εφεξής η «Λογιστική Κατάσταση Κλάδου»). Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται μετά την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, και αφορούν στον Κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (ήτοι κατά την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) η Διασπώμενη, ως μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, ήτοι τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (37.995.456) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη, και

(β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί και δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.:

(α) το Σχέδιο Διάσπασης μετά της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου,

(β) η έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, η οποία συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe (Λ.Κ. 43335) και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου,

(γ) η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, και

(δ) η γραπτή έκθεση εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης της Διασπώμενης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019, η οποία συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe (Λ.Κ. 43335) και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου ως ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Επιπλέον, τα ως άνω έγγραφα υπό (α)-(δ), οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης των τριών (3) τελευταίων ετών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Διασπώμενης (https://prodea.gr/ependytes/oikonomika-apotelesmata-omilou και https://prodea.gr/anakoinwseis/deltia-typou ), και της Επωφελούμενης στην έδρα της.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά τον Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.