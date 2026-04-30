Stellantis: Εκρηκτική αύξηση κερδών το πρώτο τρίμηνο – Γιατί πέφτει 7% η μετοχή

Σχεδόν τριπλασιασμό στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η Stellantis, κυρίως λόγω των βελτιωμένων πωλήσεων στην βασική αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Σχεδόν τριπλασιασμό στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η Stellantis, κυρίως λόγω των βελτιωμένων πωλήσεων στην βασική αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Ειδικότερα, ο πολυεθνικός όμιλος, ο οποίος κατέχει γνωστά ονόματα όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 960 εκατ. ευρώ (1,12 δισεκατομμύρια δολάρια).

Αυτό ξεπέρασε άνετα τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 568 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, και αντανακλά μια αύξηση 194% από τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη των 327 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση στα 38,13 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι εκτίμησης για αύξηση 4,7%, υποστηριζόμενης από κέρδη όγκου σε όλες τις περιοχές. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 377 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 387 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια ώρα, ωστόσο η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί περίπου 7% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, καθώς οι αναλυτές της Jefferies επισημαίνουν ότι μια προσαρμογή της λογιστικής των δασμών απέκρυψε μια αποτυχία στη Βόρεια Αμερική, την περιοχή στην οποία η εταιρεία βασίζεται για να εδραιώσει την ανάκαμψή της.

Με την σειρά τους, οι αναλυτές της Citi ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της Stellantis είναι μία νίκη ιδανική για τα πρωτοσέλιδα, ωστόσο στην ουσία είναι «πολύ μπερδεμένα».

«Το θετικό είναι ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι θετικά, και η Μέση Ανατολή και η Νότια Αμερική συνεχίζουν να οδηγούν τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα», δήλωσε ο Harald Hendrikse της Citi σε ερευνητικό σημείωμα.

Η Βόρεια Αμερική, η οποία συνεισέφερε 16,11 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά έσοδα, τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο τμήμα, κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα 263 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι ζημίας 542 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.