trastor:-Πούλησε-ακίνητο-στο-Μαρούσι-έναντι-7,7-εκατ.-ευρώ

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, το ακίνητο αποτελείται από χώρους γραφείων 1.962 τ.μ..

Την πώληση αυτοτελούς κτηρίου γραφείων επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 57 στο Μαρούσι ανακοίνωσε η Trastor.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, το ακίνητο αποτελείται από χώρους γραφείων 1.962 τ.μ.. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 7,7 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία ολοκληρώθηκε με τίμημα κατά 10% υψηλότερο από την πιο πρόσφατη αποτίμηση, επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να υλοποιούμε αποεπενδύσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. H πώληση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίου που ακολουθούμε, μέσω της οποίας αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και επανατοποθετούμε κεφάλαια σε ευκαιρίες με ισχυρότερα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η συναλλαγή αυτή παρέχει ένα σαφές σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την συντηρητικήαποτύπωση των λογιστικών αξιών του χαρτοφυλακίου μας, ενώ παράλληλα καταδεικνύει τη διατηρούμενη ζήτηση των επενδυτών για ποιοτικά γραφειακά ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας, ενισχύοντας την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας, και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».