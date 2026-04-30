unilever:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-οι-πωλήσεις-τριμήνου-λόγω-των-αναδυόμενων-αγορών

Οι πωλήσεις της Unilever Plc αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς οι καταναλωτές σε αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, αγόρασαν τα προϊόντα της, αντισταθμίζοντας την υποτονική ζήτηση στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι υποκείμενες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 3,8%, σύμφωνα με ανακοίνωση της αγγλο-ολλανδικής εταιρείας καταναλωτικών αγαθών την Πέμπτη, ξεπερνώντας το 3,7% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν επίσης ανώτερη των προσδοκιών.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας ενισχύεται πάνω από 1%.

Τα “Power Brands” της εταιρείας, που περιλαμβάνουν τα Dove, Liquid I.V., Degree, Vaseline, ηγήθηκαν της ανάπτυξης, με τις υποκείμενες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5,0% και τον όγκο να αυξάνεται 4,0%. Όλες οι επιχειρηματικές ομάδες κατέγραψαν κέρδη όγκου, με την Home Care να είναι ιδιαίτερα ισχυρή λόγω της επιταχυνόμενης ζήτησης σε βασικές αναδυόμενες αγορές, δήλωσε η Unilever.

Η Unilever δήλωσε επίσης ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, ξεκινά σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 6 Ιουλίου.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, οδηγώντας σε αύξηση των υποκείμενων πωλήσεων στο κατώτερο άκρο του εύρους 4%-6%, με αύξηση του υποκείμενου όγκου τουλάχιστον 2%.