Wall: S&P 500 προς ιστορική μηνιαία άνοδο – Πιέσεις από Big Tech και πτώση πετρελαίου

Οι μετοχές σημειώνουν άνοδο στην έναρξη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 30/4, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 415 μονάδες ή 0,85% στις 49.277,48 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,06% στις 7.140,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,23% στις 24,617.484 μονάδες.

Η Πέμπτη αποτελεί την τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου, ενός μήνα που χαρακτηρίστηκε από έντονη άνοδο των τεχνολογικών μετοχών. Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά ανόδου 9%, καταγράφοντας την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Νοέμβριο του 2020. Ο Nasdaq αναμένεται να ενισχυθεί κατά 14%, στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Απρίλιο του 2020, ενώ ο Dow Jones οδεύει προς άνοδο 6%, την ισχυρότερη από τον Νοέμβριο του 2024.

Η μετοχή της Caterpillar σημείωσε άλμα 5% μετά από καλύτερα των αναμενόμενων τριμηνιαία αποτελέσματα, στηρίζοντας τον Dow. Παράλληλα, η Amazon ενίσχυσε την άνοδο, καταγράφοντας κέρδη άνω του 2% μετά από ισχυρή ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, τα κέρδη των δεικτών περιορίστηκαν από τις απώλειες της Meta Platforms και της Microsoft, οι οποίες υποχώρησαν κατά 8% και 2% αντίστοιχα. Η Meta επηρεάστηκε από τις προβλέψεις για αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και απογοητευτική αύξηση χρηστών, ενώ η Microsoft πιέστηκε μετά την ανακοίνωση ότι οι δαπάνες της θα φτάσουν τα 190 δισ. δολάρια λόγω αυξημένου κόστους μνήμης.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά την Πέμπτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 3% στα 114 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 2%, διαμορφούμενο πάνω από τα 104 δολάρια. Την προηγούμενη ημέρα οι τιμές είχαν ενισχυθεί λόγω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και σενάριο παρατεταμένου αποκλεισμού.

Στη Wall Street, η συνεδρίαση της Τετάρτης ήταν μεικτή, με τον Dow να υποχωρεί πάνω από 200 μονάδες, ενώ S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητοι. Ακολούθησε η απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,5%–3,75%, όπως αναμενόταν, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (8–4) να αποτελεί την πρώτη τόσο έντονη διαφωνία από το 1992.

Σύμφωνα με αναλυτές, η προοπτική μείωσης επιτοκίων δυσκολεύει, καθώς αρκετά μέλη της Fed εμφανίζονται ανήσυχα για τον πληθωρισμό. Ο οικονομικός στρατηγικός αναλυτής Sonu Varghese της Carson Group εκτιμά ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για το υπόλοιπο του έτους, ενώ η εσωτερική διαφωνία εντός της κεντρικής τράπεζας περιορίζει τις πιθανότητες άμεσης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.