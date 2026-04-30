y/knot-invest:-Μείωση-65,24%-στα-έσοδα-πωλήσεων-το-2025

Mείωση των εσόδων πωλήσεων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από ναυλώσεις σκαφών αναψυχής, κατά € 172.725 ή 7,25% συγκρινόμενα με εκείνα της χρήσης 2024 ανακοίνωσε η Μητρική της Υ/KNOT Invest. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην κατά 2,32% μείωση των ναυλοσυμφώνων ανά σκάφος αναψυχής και στη μείωση εσόδου ανά ναυλοημέρα κατά 13,02%.

Ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά € 577.582 ή 38,14%, κυρίως λόγω της μείωσης εσόδων κατάρτισης φακέλων πωλήσεων σκαφών (υπηρεσία που παρέχεται προς τη Γαλλική υποθυγατρική που εμπορεύεται σκάφη αναψυχής) και τη μείωση μερισμάτων από θυγατρικές. Αναφορικά με τα έξοδα, το κόστος πωληθέντων – που περιλαμβάνει τα έξοδα σκαφών αναψυχής – αυξήθηκε κατά € 1.721.892 ή 46,77%, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά € 226.090 ή 92,92%, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά € 449.425 ή 54,30%, τα λοιπά κέρδη/ζημίες αυξήθηκαν κατά € 551.634 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά € 258.418 ή 78,98%.

Επισημαίνεται ότι, η αύξηση του κόστους πωληθέντων οφείλεται στην ικανοποίηση αναγκών αναβάθμισης και συντήρησης του στόλου καθώς και στο γεγονός ότι σημαντικό τμήμα του κόστους πωληθέντων αποτελείται από ανελαστικά έξοδα (ασφάλιστρα, αποσβέσεις, τέλη ελλιμενισμού και φόροι σκαφών αναψυχής). Ως συνέπεια των παραπάνω μεταβολών, οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν κατά € 3.747.205, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024, ενώ οι ζημίες μετά φόρων κατά € 4.008.971.

Να σημειωθεί πως το φορολογητέο αντικείμενο της εταιρείας παρουσιάζει κέρδος και κατά συνέπεια προκύπτει φόρος. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης μειώθηκαν από ζημίες € 1.416.921 το 2024 σε ζημίες € 2.429.377 το 2025. Κατά την κλειόμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία προέβη σε στρατηγική αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της.

Η μετάβαση στο μοντέλο της αναπροσαρμογής επηρέασε τα κονδύλια του ισολογισμού, με την αξία των ακινήτων να αναπροσαρμόζεται στα τρέχοντα επίπεδα. Η λογιστική αυτή αναπροσαρμογή συνοδεύτηκε από την ανάλογη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών εσόδων – εξόδων, φόρων και αποσβέσεων της Μητρικής ανεστράφησαν από κέρδη € 549.578 σε ζημίες € 3.033.654.

Κατά τη χρήση 2025 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου μειώθηκαν κατά € 26.691.573 ή 65,24% συγκρινόμενα με εκείνα της χρήσης 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων νεότευκτων σκαφών αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από την γαλλική υποθυγατρική Sarl Vent Portant, λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 2.631.094 ή 131,61%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων σκαφών αναψυχής αποτελείται – όπως προαναφέρθηκε – από ανελαστικά έξοδα.

Συνεπώς, η μείωση του συνόλου των εξόδων (μεταβλητών και σταθερών) των σκαφών αναψυχής ήταν μικρότερη της μείωσης των εσόδων από εκτελεσμένα ναυλοσύμφωνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διευρυμένων ζημιών από την ναύλωση των ιδιόκτητων και μισθωμένων σκαφών αναψυχής. Οι ζημιές μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 3.105.545 ή 144,17%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024. Να σημειωθεί πως στον Όμιλο, πέρα από τη Μητρική που αναλύθηκε παραπάνω, προκύπτει φόρος και λόγω κερδοφορίας θυγατρικών.

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής μειώθηκαν ελαφρώς κατά € 13.741 ή 0,64% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος της χρήσης 2024. Τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών εσόδων – εξόδων, φόρων και αποσβέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν από ζημίες € 69.138 σε ζημίες € 2.037.067. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης του Ομίλου μειώθηκαν από ζημίες € 2.154.011 το 2024 σε ζημίες € 2.260.867 το 2025.