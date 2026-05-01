Βουτιά-25%-για-τις-βρετανικές-εξαγωγές-στις-ΗΠΑ-από-την-«Ημέρα-Απευλευθέρωσης»

Ενώ οι εξαγωγές αγαθών του Ην. Βασιλείου παραμένουν χαμηλές, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στις αρχές του 2026.

Οι εξαγωγές αγαθών του Ην. Βασιλείου προς τις ΗΠΑ σημείωσαν ραγδαία πτώση περίπου 25% μετά την επιβολή των δασμών της λεγόμενης «ημέρας απελευθέρωσης» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και παραμένουν έκτοτε υποτονικές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των πολύτιμων μετάλλων, μειώθηκαν κατά 1,5 δισ. λίρες ή 24,7% μετά την εισαγωγή των δασμών, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική στατιστική υπηρεσία (ONS).

Η στατιστική υπηρεσία πρόσθεσε ότι και οι εξαγωγές αυτοκινήτων από το Ην. Βασίλειο προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί από τότε και πλέον κινούνται κάτω από τα προ-δασμών επίπεδα (τους 12 μήνες μετά τον Απρίλιο του 2025).

Ενώ οι εξαγωγές αγαθών του Ην. Βασιλείου παραμένουν χαμηλές, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στις αρχές του 2026, οδηγώντας σε εμπορικό έλλειμμα με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Πέρυσι, το Ην. Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε εμπορική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά την ανακοίνωση των λεγόμενων «δασμών της ημέρας απελευθέρωσης», οι οποίοι προκάλεσαν αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Οι όροι της συμφωνίας περιλάμβαναν έναν γενικό δασμό 10% στα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Αυτό έβαλε τέλος στο καθεστώς μηδενικών δασμών για τους εξαγωγείς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και επέβαλε νέους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι και άλλα αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από τη Βρετανία στην Αμερική.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει όλους τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι «προς τιμήν» του Βασιλιά Καρόλοτ και της Καμίλα, μετά την επίσημη επίσκεψή τους.