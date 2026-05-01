Δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα: «Ανοικτές οι επιλογές μας» απαντά η Ε.Ε. – «Τεράστιο το κόστος» λένε οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Στις δηλώσεις Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά απάντησε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ε.Ε. τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (…) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε.».

«Τεράστιο το κόστος» λένε οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Για «τεράστιο κόστος» και συνέπειες και για τους καταναλωτές – και στις ΗΠΑ – προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για νέους δασμούς ύψους 25% για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρώπη.

Η κ. Μιούλερ κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία τους.

«Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρυμένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε η κ. Μιούλερ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αύξησης των δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ε.Ε. σε 25% από 15% που προέβλεπε η εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – ΗΠΑ.

Η συμφωνία ωστόσο «πάγωσε» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αμφισβητούσε τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον το 2025, αλλά και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία πρέπει να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές. Καλούμε επειγόντως Ε.Ε. και ΗΠΑ να ξεκινήσουν τις συνομιλίες», τόνισε η πρόεδρος της VDA και υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις».

Η γερμανική κυβέρνηση από την πλευρά της δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του παρόντος.

