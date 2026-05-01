Δεν-αποκλείεται-να-δούμε-μια-μεγάλη-αλλαγή-στις-magnificent-7

Η μετοχή της Alphabet βρίσκεται στα πρόθυρα να ξεπεράσει τα 5 τρισ. δολάρια σε αξία, και να κλέψει από την Nvidia τον τίτλο της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο.

Κάπως αθόρυβα, η μετοχή της Alphabet -μητρικής εταιρείας της Google- βρίσκεται στα πρόθυρα να ξεπεράσει τα 5 τρισ. δολάρια σε αξία, και να κλέψει από την Nvidia, ηγέτιδα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, τον τίτλο της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο.

Και σύμφωνα με τις τιμές των options, αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα παρά αργότερα.

Το ανοδικό ξέσπασμα της μετοχής της Alphabet η οποία έκανε «άλμα» 10% την Πέμπτη, ανεβάζει τα ετήσια κέρδη της εταιρείας στο 140% και τη χρηματιστηριακή της αξία πάνω από τα 4,6 τρισ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς και έσοδα από το Google Cloud που υπερέβησαν τα 20 δισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, η Nvidia, κυρίαρχη στην τεχνητή νοημοσύνη, που τώρα έχει χρηματιστηριακή αξία κάτω από 4,9 τρισ.- έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 6% μέσα σε δύο ημέρες, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η συνεργάτιδά της, OpenAI, δεν πέτυχε τους εσωτερικούς στόχους εσόδων και ανάπτυξης.

Αν η Nvidia δεν ανακάμψει πριν ή μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της στις 20 Μαΐου -και η μετοχή σημειώσει υποχώρηση μετά από τις τέσσερις από τις πέντε τελευταίες ανακοινώσεις κερδών- η αγορά των options δείχνει ότι υπάρχουν πιθανότητες η Alphabet να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο ήδη από τις 15 Μαΐου.

Τα μαθηματικά

Να πώς προκύπτει αυτό: για να φτάσει η Alphabet τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της Nvidia, η μετοχή της πρέπει να ενισχυθεί περίπου κατά 4% ακόμη, φτάνοντας κοντά στα 401 δολάρια ανά μετοχή.

Με βάση τα premiums που πληρώνονται για συμβόλαια call σε αυτό το επίπεδο τιμής, οι επενδυτές στα options αποδίδουν περίπου 53% πιθανότητα να αγγίξει αυτό το επίπεδο οποιαδήποτε στιγμή έως τις 15 Μαΐου.

Οι πιθανότητες η Alphabet να κλείσει πάνω από τα 400 δολάρια ακριβώς στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή μετά τα αποτελέσματα της Nvidia, είναι περίπου 30%, σύμφωνα με δεδομένα από την ThinkOrSwim.

Η τελευταία φορά που η Alphabet ήταν η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο ήταν το 2016, όταν για λίγο εκτόπισε την Apple από την πρώτη θέση.