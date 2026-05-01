ΕΕ:-Ξεκινά-η-προσωρινή-εφαρμογή-της-συμφωνίας-mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά από σήμερα 1η Μαΐου την προσωρινή εφαρμογή της αμφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας Mercosur, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πάντως να τη χαρακτηρίζει ως την έναρξη «πραγματικών και ορατών» οφελών.

«Σήμερα, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αρχίζει να εφαρμόζεται προσωρινά. Τα οφέλη είναι πραγματικά και ορατά από τώρα», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

Today, the EU-Mercosur agreement begins to apply provisionally. The benefits are real and visible as of now. Tariffs start falling. Companies are gaining access to new markets. Investors have the predictability they need. Provisional application will show the agreement’s… pic.twitter.com/VHr5FEA1v8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 1, 2026

Η φον ντερ Λάιεν επίσης ότι οι δασμοί θα αρχίσουν να μειώνονται, οι εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και οι επενδυτές θα επωφεληθούν. «Η προσωρινή εφαρμογή θα δείξει τα απτά οφέλη της συμφωνίας και πώς έχουν αντιμετωπιστεί οι θεμιτές αντιρρήσεις», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε περαιτέρω ότι η διαδικασία θα παρέχει «την πληρέστερη δυνατή εικόνα, βασισμένη σε στοιχεία», για να την εποπτεύσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων για πάνω από 25 χρόνια, αναμένεται να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα καλύπτει περισσότερα από 700 εκατομμύρια ανθρώπους μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής (εν προκειμένω με Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), μειώνοντας τους δασμούς και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες στην αγορά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στις 27 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή, δεδομένου του μπλόκου του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιανουάριο. Η προσωρινή εφαρμογή επιτρέπει στην ΕΕ να επωφεληθεί άμεσα από τη συμφωνία αυτή, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό της δημοκρατικής διαδικασίας και των ευαισθησιών.

Παρά τις οικονομικές αυτές υποσχέσεις, η συμφωνία έχει αντιμετωπίσει σημαντική αντίσταση τόσο εντός των κρατών μελών της ΕΕ όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

