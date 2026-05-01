ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας 4 – 8 Μαΐου 2026

Συνολικά 91.703.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 107.160 δικαιούχους, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

– από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.