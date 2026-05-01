Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, May 1
    ΕΦΚΑ-–-ΔΥΠΑ:-Οι-πληρωμές-της-εβδομάδας-4-–-8-Μαΐου-2026
    ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας 4 – 8 Μαΐου 2026

    ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας 4 – 8 Μαΐου 2026

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 91.703.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 107.160 δικαιούχους, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    – στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

    – από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

    – 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

    – 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

    – 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.